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4G от life:) заработал еще в семи городах
31.03.2017 14:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сеть 4G от life:) появилась еще в семи городах страны. Теперь покрытие LTE есть в Орше, Браславе, Лепеле, Верхнедвинске, Марьиной Горке, Солигорске и Узде.
Для того чтобы летать на скоростях 4G, проверьте поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта сеть 4G. Сделать это можно на сайте оператора. Если нет, обменять свою SIM-карту на 4G-SIM можно в любом салоне life:) совершенно бесплатно. За это также полагается бонус 2 ГБ интернет-трафика.
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Сеть 4G от life:) появилась еще в семи городах страны. Теперь покрытие LTE есть в Орше,...
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