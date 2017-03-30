Сеть 4G от life:) появилась еще в семи городах страны. Теперь покрытие LTE есть в Орше, Браславе, Лепеле, Верхнедвинске, Марьиной Горке, Солигорске и Узде.

Для того чтобы летать на скоростях 4G, проверьте поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта сеть 4G. Сделать это можно на сайте оператора. Если нет, обменять свою SIM-карту на 4G-SIM можно в любом салоне life:) совершенно бесплатно. За это также полагается бонус 2 ГБ интернет-трафика.