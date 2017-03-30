Огромные и дорогие OLED-телевизоры, громкие саундбары и портативные колонки, а также целые диджей-системы для больших компаний. Компания LG провела в Москве презентацию своих аудио и видео новинок.





Телевизор за 27 тысяч долларов

Компания LG — одна из немногих компаний, которая массово выпускает OLED-телевизоры. Как рассказал 42.TUT.BY Денис Батура, менеджер по развитию ТВ-направления на нашем рынке, спрос на такие телевизоры в СНГ растет огромными темпами. В 2016 году их было продано в два раза больше, чем в 2015, в планах на 2017 — также двойной рост по сравнению с прошлым годом.

Главное преимущество OLED-телевизоров перед обычными (LED) — их максимально контрастная и «живая» картинка и невероятно маленькая толщина (нет необходимости в подсветке).



Денис Батура

Кстати, именно этот момент корейская компания попыталась продемонстрировать на стенде. В отличие от толстых «многослойных» обычных ТВ, OLED-модели имеют только 1 слой. В LG настойчиво считают, что будущее ТВ именно за OLED-технологией. Что ж, проверим лет через 5.





Флагман LG 2017 года — модель W7 с диагональю 65 дюймов. Толщина этой «картины на стене» — всего 2,57 мм. Для того, чтобы повесить телевизор на стену используется тонкое магнитное крепление. С ним экран отходит от стены всего на 4 мм!

















Насколько тонкий этот телевизор наглядно видно в видеоролике:

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Звук и все разъемы спрятаны в саундбаре, к которому от экрана идет один тонкий проводок.

Цена у него немаленькая — в России он стоит примерно 9 тысяч долларов. Примерно за столько же устройство можно будет купить и в Беларуси.

Еще два топовых OLED-телевизора с «экраном на стекле» — это 65-дюймовый и 77-дюймовый гаджеты линейки J7. Их уже нельзя повесить на стену, а подложкой экрану выступает стеклянная поверхность, к которой снизу крепится блок колонок и разъемов.



65-дюймовый J7.

И здесь интересна разница в цене. Если 65-дюймовая модель стоит на уровне 7900 долларов, то 77-дюймовая — уже 26 800! Здесь, в том числе, сыграла более высокая сложность производства.

К сожалению, 77-дюймовую модель в шоу-рум не довезли. Как рассказал нам Денис Батура, ее, в отличие от 65-дюймовой, будут собирать в Корее (как и W7). Все остальные телевизоры LG для нашего рынка производятся в России.





Топовые OLED-устройства можно будет купить у нас в конце мая или июне этого года. В LG называют их «телевизорами-мечтой». Можно предположить, что такой эпитет у этих гаджетов не только из-за потрясающих картинки и звука, но и из-за цены. Однако мечтать не вредно.

Помимо W7 и J7 компания LG представила еще три серии OLED-устройств — B7 (55 дюймов), C7 (55 и 65 дюймов) и Е7 (55 и 65 дюймов), отличающиеся дизайном и характеристиками.



OLED-телевизор серии E7.

Чуть не забыли: OLED-телевизоры LG 2017 года стали на 25% ярче прошлогодних моделей. Сравнить было нельзя, но новые телевизоры действительно очень яркие.

Наночастицы в панелях телевизоров

На большой презентации LG были не только OLED-телевизоры, но и устройства с привычными LED-матрицами. Впрочем, и здесь не обошлось без инноваций.

Флагманская линейка LG SuperUHD TV представлена в СНГ сериями SJ95, SJ93 и SJ81 (от 49 до 65 дюймов). В LG рассказали, как они развили ЖК-технологию в своих телевизорах. Если обычный LED-телевизор состоит из слоя LED-подсветки и, собственно, слоя ЖК, то более новые и продвинутые модели требуют дополнительного слоя квантовых точек для усиления цвета.





Так вот корейская компания придумала, как разместить квантовые точки прямо на слое ЖК. В LG называют технологию Nano Cell — по сути, это ультратонкий слой из наночастиц, позволяющий улучшить картинку без увеличения толщины телевизора.

Никаких изогнутых телевизоров

Еще одна современная тенденция, которая ярко проявилась в новой линейке телевизоров корейской компании, — отсутствие изогнутых экранов. Телевизор с большой диагональю и так занимает много места в комнате, если к этому добавить изгиб, то свободного пространства становится еще меньше.





В LG решили и вопрос просмотра ТВ большой семьей или компанией. Схема строения панели и внутренней подсветки новых устройств позволяет свести к минимуму искажения цвета и падение яркости при просмотре телевизора под углом. Корейская компания утверждает, что точность цветопередачи и высокая яркость остаются неизменными даже при просмотре картинки под углом 60 градусов.

Похоже, что изогнутыми у LG останутся лишь профессиональные и геймерские мониторы:





Улучшения звука и картинки

Еще одна «улучшалка картинки» в новых телевизорах LG — активный HDR. По сути, это комбинация нескольких технологий, улучшающих цветопередачу, особенно в контрастных сценах — HDR10, HLG и Dolby Vision.

Если описать это кратко своими словами, то, например, в сцене с солнцем в кадре земля останется черной, а не будет «выцветшей» тускло-серой (HDR — High Dynamic Range — расширенный динамический диапазон яркости и глубины цвета).





Представитель LG рассказал и о профессиональном звуке топовых Super UHD телевизорах. Встроенная звуковая система получила сертификат «высочайшего качества звучания» от harman/kardon (и ее можно еще улучшить за счет счет саундбаров с сабвуферами, но об этом позже).

Кроме того, в звуковых системах телевизоров используются функции Virtual Surround Plus (имитация объемного звука и добавление ему «вертикальности» — звук как будто падает сверху) и Magic Sound Tuning (автокоррекция звука исходя из особенностей помещения и шума).

Пульт с красной кнопкой

Особое место на презентации LG уделила новым пультам, а точнее одной их новой особенности — выделенной кнопке с онлайн-кинотеатром ivi.ru. На сцену даже вышел основатель кинотеатра Олег Туманов, назвавший это событие «знаковым» (для его компании так точно). Впервые кнопка для просмотра онлайн-видео появилась на пульте к телевизору.





Еще одной «фишкой» новых пультов стала возможность быстрого доступа к программам Smart TV. То есть можно настроить так, чтобы долгим нажатием на «единичку» вызывался YouTube, на «двойку» — Skype и так далее.

Кроме того, LG показала журналистам и обычные UHD-телевизоры линейки UJ с диагоналями от 43 до 65 дюймов, а также более простые модели с HD и Full HD разрешением. Именно они будут пользоваться максимальной популярностью у покупателей благодаря хорошему соотношению цены и характеристик.

Левитирующая колонка и система для дискотеки за городом

Но хватит о телевизорах. Не менее интересной была и презентация аудиотехники корейской компании.

Во-первых, это линейка саундбаров — sj2/¾/5/6/7/8/9.



Саундбар SJ9

Каждая из моделей чем-нибудь выделяется. Например, флагманская SJ9 — поддерживает звук Dolby Atmos, SJ8 получила ультратонкий корпус (всего 3,5 см, в полтора раза тоньше стандартных моделей), а SJ7 состоит из двух частей. Эти части вы можете составить вместе, можете разделить на две, поставить их горизонтально или вертикально. Более того, одну из частей можно использовать отдельно как портативную колонку — в ней есть встроенный аккумулятор.



Саундбар SJ7

Топовые саундбары (7/8/9) также могут похвастать технологией восстановления звука (до CD-качества — 24 бит/192 кГц), а абсолютно все модели управляются со смартфона и имеют в арсенале беспроводной сабвуфер.

Второй интересной аудиосерией стал модельный ряд X-BOOM. Флагман линейки OJ98 — это две огромные мощные колонки с мини-диджейским пультом, который позволит вам легко организовать домашнюю/выездную дискотеку.









Среди «фишек» устройства — подсветка колонок, диджей-эффекты: миксы, многократное повторение звука, кнопка PartyStarter, имитирующая звук гоночного авто, а также функция караоке, которая позволяет убрать из песен оригинальные голоса и добавить различные эффекты к своему собственному (например, превратить его в бас, сопрано или сымитировать эффект гелевого шара). И всё это с 1800 Вт звука.

Еще одной запоминающей моделью линейки X-BOOM стала колонка-«чемодан» FJ3. У нее есть выдвижная ручка и колесики снизу. Берете ее и катите на природу. Здесь есть большой встроенный аккумулятор и защита от воды, так что весело будет в любую погоду.





Кроме того, LG показала новую линейку своих портативных колонок PJ. Все гаджеты поддерживают одновременное подключение двух устройств, а флагман — PJ9 — еще и умеет левитировать над сабвуфером.









Как только заряд колонки заканчивается, она сама садится на сабвуфер, заряжается до максимума и взлетает обратно. Вот как выглядит парящий гаджет на видео:

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