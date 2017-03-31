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"Роскосмос" и NASA приедут в Беларусь

01.04.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. Международный космический конгресс в этом году пройдет в Беларуси, а среди его делегатов будут представители Роскосмоса, NASA и Японского агентства аэрокосмических исследований, сообщило агентство "Синьхуа".

"Роскосмос" и NASA приедут в Беларусь
© Фото: личный архив семьи Новицких
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Конгресс ассоциации участников космических полетов пройдет в сентябре 2018 года, ожидается, что на нем будут присутствовать больше двухсот делегатов, среди которых — космонавты, астронавты, специалисты отрасли.

"К нам приедут порядка 150 космонавтов, представляющих разные регионы — Европу, Азию, Северную Америку", — рассказал заведующий отделом интеллектуальных информационных систем Объединенного института проблем информатики НАН Алексей Белоцерковский.

Первый конгресс прошел в октябре 1985 года во Франции — неподалеку от Парижа собрались 25 космонавтов и астронавтов из 13 стран мира. Заявленной целью было содействие дальнейшему расширению международного сотрудничества в области мирного освоения космического пространства во благо человечества.

Сегодня ассоциация участников космических полетов — это международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов и астронавтов из многих стран мира. Международный конгресс ассоциации ежегодно собирает видных космонавтов и астронавтов, представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.

 
Теги: Минск
 
 
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Конгресс ассоциации участников космических полетов соберет в Беларуси делегатов из тридцати стран.

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