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velcom объявил о повышении тарифов

01.04.2017 21:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор velcom сообщил о повышении тарифов на услуги связи с 12 апреля 2017 года.

velcom объявил о повышении тарифов
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сообщается, что увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе, оказываемые через контент-провайдеров, роуминг и др.).

Также произойдет изменение принципа предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный» (при потреблении, превышающем 100 ГБ, доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с).

Изменения не затронут абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный». Стоимость услуг «Короткий номер», «Доступный баланс», «Координатор», «Мой архив» также останется без изменений.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также останутся неизменными.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться по следующим ссылкам: velcom, Privet.

 
 
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Оператор velcom сообщил о повышении тарифов на услуги связи с 12 апреля 2017 года.

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