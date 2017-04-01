История выдающегося человека, капитана Шепарда, спасшего галактику от древней расы Жнецов, закончилась вместе с финалом оригинальной трилогии Mass Effect в 2012 году. Для мира видеоигр серия значит примерно то же самое, что «Звездные войны» или «Звездный путь» для кинематографа: это эпохальное произведение, которое, среди прочего, показывает индустрию в самом выгодном свете. Жаль, что о Mass Effect: Andromeda говорить восторженно не получается при всем желании.

Наша оценка игры: 6,5 из 10.



— С чего начинается игра?

— Завязка Mass Effect: Andromeda вроде бы предвещает увлекательное приключение. Несколько ковчегов с людьми и прочими расами отправляются из Млечного пути в Галактику Андромеды, чтобы найти там новый дом.

После 600 лет космического путешествия до конечного пункта из всей экспедиции добирается лишь корабль людей «Гиперион» и командный центр «Нексус». Остальные ковчеги пропали, да и у тех, что уцелели появляется куча проблем.

По прибытии выясняется, что пригодные для заселения планеты за несколько сотен лет превратились в опасные и полностью неприемлемые для жизни миры.

К тому же главные герои встречаются с враждебной расой кеттов, изучающей древние руины неизвестной цивилизации. По-видимому, сооружения как-то меняют атмосферу планет, делая их климат недружелюбным.





Собственно, план действий главного героя в таких условиях следующий: найти пригодные для жизни планеты, разбудить колонистов из криосна и основать первые поселения в Андромеде, попутно отбиваясь от кеттов.

— Что такого увлекательного в исследовании Андромеды?

— В первые несколько часов игроком движет чувство первооткрывателя. Новые планеты, незнакомые локации, опасные и неизвестные враги из далекого космоса — все это настраивает на правильный лад. Кажется, что дальше будет только лучше, ведь перед игроком простирается неизведанный мир, в котором может быть все, что угодно.

Первая экспедиция в неизвестные подземные хранилища проливает свет на жизнь древней и, по видимому, уничтоженной цивилизации.

Первая колония дает надежду и своеобразное чувство безопасности: раньше люди ютились на станции в холодном космосе, а теперь у них есть дом и твердая земля под ногами. Первые поездки на вездеходе позволяют ощутить дух авантюризма, потому что в походе можно столкнуться с самыми разными невзгодами.





Впрочем, эйфория длится недолго. Оказывается, что лазить по таинственным катакомбам придется еще раз десять за игру, основание колоний каждый раз проходит по одному и тому же сценарию, а большинство заданий сводятся к тому, что нужно проехать несколько километров на вездеходе и просканировать какой-нибудь цветок. Или минерал. Или еще что-нибудь, что ну никак не соотносится с работой космического первопроходца.

Слава богу, что унылые миссии в журнале отправляются в специальную вкладку, так что можно сразу ими пренебречь и заняться либо основным сюжетным квестом, либо выполнить задания от членов вашей команды. В них будут и заговоры, и интриги, и необычные откровения.

К тому же тратить свое время на просьбу товарища, с которым вместе вы уже побывали не на одной планете, хочется как-то больше, чем быть на побегушках у случайно встреченного колониста, чьего имени ты даже не знаешь.

— А сражаться-то хоть интересно с новыми врагами?

— В своем путешествии главный герой время от времени будет встречаться как с местной агрессивной фауной, так и с кеттами. Ни первые, ни вторые пока не готовы вести межгалактический диалог, поэтому приходится с ними воевать. Боевая система не сильно изменилась со времен третьей части, разве что стала более дружелюбна к игроку.





Теперь у главного героя нет какой-то особой специализации — при желании можно прокачивать любые навыки и комбинировать умения солдата и биотические способности (в мире Mass Effect это что-то среднее между магией и трюками джедаев). Бои стали более агрессивными и зрелищными. Отсиживаться за укрытиями скучно и не особо эффективно.

Благодаря реактивному ранцу главный герой может взмывать вверх или стремительно уходить в сторону, если по нему ведется огонь. Большое количество активных способностей позволяет расправляться с врагами не только быстро, но и довольно эффектно.

С помощью биотики можно отбрасывать противника на несколько метров или создавать зоны с нулевой гравитацией, в которых враг будет беспомощно барахтаться. Впрочем, соперники тоже не будут сидеть за укрытиями и ждать, пока вы их расстреляете: они постоянно перемещаются и стараются кооперироваться.





Через пару десятков часов бои все же надоедают, потому что временами их бывает очень много, а каждое новое столкновение по большому счету мало чем отличается от предыдущего. Разве что схватки с гигантскими монстрами Андромеды вызывают некий азарт, но такое случается крайне редко.

— В интернете много роликов с ужасной анимацией персонажей. Все действительно так плохо?

— Люди, незнакомые с процессом разработки видеоигр, еще до входа Mass Effect: Andromeda стали обвинять сотрудников BioWare в том, что те не могут сделать качественную лицевую анимацию, как, например, в The Witcher 3 или на худой конец в Horizon: Zero Dawn.





Не секрет, что для того, чтобы персонажи нового Mass Effect выглядели реалистично в момент речи, чтобы их губы совпадали с тем, что говорят герои, нужно потратить огромное количество ресурсов.

Запись анимации с живых актеров стоит много денег, поэтому эта часть игры делалась с помощью специальных программ. Так выходит быстрее и дешевле, хотя качество хуже. К тому же, если не знать, куда смотреть, то проблем с анимацией можно вовсе не заметить. А недостатков в игре и без того хватает.

— Это каких, например?

— Внимательный игрок подметит, что у дружественной цивилизации ангара, которая никогда не контактировала с людьми из Млечного пути, имеются такие же технологии и уклад жизни, что и у землян. Никаких необычных привычек, традиций и верований.

У какого-нибудь племени из Новой Гвинеи и европейцев общего меньше, чем у рас, существующих на удалении многих световых лет. Ангара выглядят совершенно по-другому, у них свой язык, но на этом различия заканчиваются.





Вдобавок ощущение того, что ты исследуешь доселе неизведанные планеты, проходит очень быстро. Куда бы ни прилетел главный герой, там обязательно уже кто-то есть, и он готов поведать об этом мире. Мы не сами открываем для себя новые горизонты — нам о них рассказывают те, кто пришел раньше.

На колонизированные планеты можно возвращаться, чтобы выполнить разные задания в тех локациях, которые были поначалу недоступны из-за высокого уровня радиации или погоды, несовместимой с жизнью. Однако, как уже говорилось ранее, скорее всего вам выдадут унылую миссию, где нужно приехать на место, пострелять и просканировать какой-нибудь ящик. Или два.





Mass Effect: Andromeda только иногда впечатляет и удивляет необычными сценами или игровыми ситуациями. Порой, как и в оригинальной трилогии, можно на несколько часов застрять в какой-нибудь локации, погрузившись в увлекательные диалоги, или очутиться в месте, которое действительно интересно исследовать.

То есть, временами новый Mass Effect выглядит и играется, как лучшая игра про космические приключения. Жаль только, что из 60 часов лучшими можно назвать хорошо, если десять из них.