В данном ключе первым делом стоит отметить присутствие на текстолите четырех слотов для видеокарт. Три из них делят 16 линий PCI Express 3.0, предоставляемых контроллером процессора. В монопольном режиме все 16 линий получает первый разъем, в тандеме из двух ускорителей каждому отводится по 8 линий, а при установке третьей видеокарты схема распределения приобретает вид х8+х4+х4. Четвертый же слот подключен к контроллеру чипсета и постоянно располагает четырьмя линиями PCIe Gen3, независимо от загрузки остальных. Он может использоваться как для установки видеокарт, так и для высокоскоростных SSD-накопителей соответствующего форм-фактора.

Следующая немаловажная составляющая игрового компьютера, учитывая растущую популярность сетевых игр, – поддержка локальной сети. Здесь инженеры ASRock превзошли все когда-либо виданные границы, установив на Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7, без всякого преувеличения, впечатляющий как разнообразием, так и своим количеством набор контроллеров.

Так, для обеспечения работы платы в простых гигабитных локальных сетях здесь используются два чипа Intel – гигабитный чип физического уровня PHY I219V, необходимый для реализации сетевых возможностей чипсета, и полностью самодостаточный PCIe контроллер I211AT. Объединяясь вместе в тандем в так называемом режиме Teaming два гигабитных контроллера позволяют номинально удвоить пропускную способность сетевого канала и максимально улучшить качество соединения, снизив задержки адресации. Правда, для этого от компьютера к маршрутизатору придется протянуть уже не один, а два кабеля.

Но на этом возможности ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 не заканчиваются, напротив, все интересное только начинается! На плате установлен сетевой контроллер AQUANTIA AQC108, обеспечивающий поддержку уже не привычными гигабитных, а пятигигабитных сетей – 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s. Данный функционал, безо всякого преувеличения, можно назвать инновационным, так как компания ASRock первой представила на выставке CES в январе 2017 года материнские платы с таким контроллером.