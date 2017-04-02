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Для хардкорного гейминга: тестируем навороченную материнскую плату ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7
03.04.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Чипсет Intel Z270, являющийся старшей моделью в линейке чипсетов Intel платформы Kaby Lake, служит основой всех материнских плат, ориентированных на пользователей с повышенными требованиями к функциональности компьютера, будь то геймеры, энтузиасты или люди, пользующихся ПК в профессиональных целях.
В линейке ASRock есть несколько линеек системных плат на чипсете Z270. Это Pro, Extreme, Taichi и Fatal1ty Gaming. С моделями серий
Невозможно не заметить, как компания ASRock непрерывно развивает свою продукцию, увеличивая степень интеграции функциональности, улучшая дизайн и совершенствуя набор фирменных функций и возможностей. Особенно это касается таких, можно сказать, имиджевых продуктов, как Fatality Z270 Professional Gaming i7. Адресована эта материнская плата, как нетрудно догадаться, геймерам, желающим построить систему на процессоре Intel Core последнего поколения.
В данном ключе первым делом стоит отметить присутствие на текстолите четырех слотов для видеокарт. Три из них делят 16 линий PCI Express 3.0, предоставляемых контроллером процессора. В монопольном режиме все 16 линий получает первый разъем, в тандеме из двух ускорителей каждому отводится по 8 линий, а при установке третьей видеокарты схема распределения приобретает вид х8+х4+х4. Четвертый же слот подключен к контроллеру чипсета и постоянно располагает четырьмя линиями PCIe Gen3, независимо от загрузки остальных. Он может использоваться как для установки видеокарт, так и для высокоскоростных SSD-накопителей соответствующего форм-фактора.
Следующая немаловажная составляющая игрового компьютера, учитывая растущую популярность сетевых игр, – поддержка локальной сети. Здесь инженеры ASRock превзошли все когда-либо виданные границы, установив на Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7, без всякого преувеличения, впечатляющий как разнообразием, так и своим количеством набор контроллеров.
Так, для обеспечения работы платы в простых гигабитных локальных сетях здесь используются два чипа Intel – гигабитный чип физического уровня PHY I219V, необходимый для реализации сетевых возможностей чипсета, и полностью самодостаточный PCIe контроллер I211AT. Объединяясь вместе в тандем в так называемом режиме Teaming два гигабитных контроллера позволяют номинально удвоить пропускную способность сетевого канала и максимально улучшить качество соединения, снизив задержки адресации. Правда, для этого от компьютера к маршрутизатору придется протянуть уже не один, а два кабеля.
Но на этом возможности ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 не заканчиваются, напротив, все интересное только начинается! На плате установлен сетевой контроллер AQUANTIA AQC108, обеспечивающий поддержку уже не привычными гигабитных, а пятигигабитных сетей – 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s. Данный функционал, безо всякого преувеличения, можно назвать инновационным, так как компания ASRock первой представила на выставке CES в январе 2017 года материнские платы с таким контроллером.
Оснастив Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 таким беспрецедентным функционалом по поддержке проводных сетей, разработчики ASRock решили добавить сюда и поддержку беспроводных сетей. Причем модуль Wi-Fi/BT здесь – не просто отдельная плата расширения для штатного слота PCIe, как это часто бывает, а именно интегрированный контроллер. Он заранее установлен в специальный слот mini PCIe, распаянный около панели входов/выходов, и оснащен металлическим экранированием, а винтовые разъемы для антенн выведены на заднюю панель. То есть интеграция максимально полная. Сам по себе модуль представляет решение Intel 802.11ac, поддерживающее стандарты Wi-Fi 802.11ac 2,4/5 ГГц и Bluetooth 4.0. Это дает возможность подключаться к сетям Wi-Fi со скоростью до 433 МБ/с. При хорошем уровне сигнала этого более чем достаточно для абсолютного большинства пользовательских задач, в том числе и онлайновых игр. Таким образом, компьютер на основе ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 можно полноценно использовать и там, где нет никакой возможности подвести к нему витую пару, и там, где с организацией проводной сети никаких вопросов не возникает.
Естественно, не обошлась в ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 и без самой современной версии интерфейса USB – USB 3.1. Представлен он двумя портами – классическим Type-A и самым современным Type-С. Порты подключены к контроллеру ASMedia ASM2142, сообщающемуся с чипсетом посредством двух линий PCIe 3.0.
Набор разъемов задней панели полностью соответствует функциональности платы. Так, здесь разместилась пара гигабитных портов RJ-45, еще один RJ-45, но уже помеченный красным цветом и подключенный к пятигигабитному контроллеру, два винтовых гнезда для антенн Wi-Fi/BT-модуля, четыре порта USB 3.0, два USB 3.1 (Type-A и Type-С), PS/2 для мыши и клавиатуры, пять аналоговых аудиовыходов, плюс цифровой оптический S/PDIF, а также два цифровых видеовыхода – HDMI и DisplayPort. Конечно, видеовыходов здесь хотелось бы видеть больше, но для разводки дополнительных разъемов на панели просто не хватило места. С другой стороны, рассматриваемая материнская плата однозначно нацелена на аудиторию геймеров, то есть рассчитана на эксплуатацию с дискретной видеокартой, и явно не одной, поэтому сетовать на нехватку выходов от встроенного в процессор видеоядра было бы странно.
Уровень поддержки ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 всевозможных накопителей можно смело назвать высочайшим. Помимо шести портов SATA 6 Gb/s, поддерживаемых чипсетом, плата предлагает еще четыре, реализованных на основе контроллера ASMedia ASM1061 и объединенных в пару разъемов SATA Express 10 Gb/s.
Помимо них на текстолите размещено еще три слота Ultra M.2 для SSD, которые могут подключаться и по интерфейсу SATA 6 Gb/s, и по PCI Express 3.0 х4. Реализовать дополнительные слоты без каких-либо ограничений по части шины помогло то, что чипсет Z270 предлагает уже 24 линии PCI Express 3.0 против 20 у предшествующего Z170. Естественно, в данные слоты можно устанавливать и накопители Intel Optane Memory.
Максимально глубоко и тщательно проработан и звуковой тракт, что стало уже доброй традицией для всех продуктов ASRock, и особенно флагманских. Плата получила высококлассную звуковую систему Sound Blaster Cinema 3, разработанную легендарной SBX Pro Studio. Построена она на восьмиканальном кодеке Realtek ALC1220 — одном из самых новых и продвинутых чипов с номинальным соотношением сигнал/шум цифроаналогового преобразователя на уровне 120 dB. Кроме этого, для обеспечения наилучшего качества звука здесь применен еще ряд технических решений, которые мы рассмотрим ниже.
Дизайн материнской платы ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 сформирован беспроигрышным сочетанием красного и черного цветов, оригинальной формой радиаторов, большим кожухом, прикрывающим панель входов выходов и весь звуковой тракт, а также подсветкой AURA RGB LED.
Учитывая функционал и количество разъемов, вполне естественно, что формат платы – полноразмерный ATX. Размещены все элементы достаточно свободно и максимально продуманным образом. Месторасположение буквально каждого элемента тщательно выверено для максимальной совместимости, удобства сборки и дальнейшей эксплуатации.
Три слота PCIe Gen3 имеют металлическое обрамление, припаянное к текстолиту и выполняющее роль механического усиления. Такое решение может быть достаточно актуально при установке в слоты флагманских видеокарт с тяжелыми системами охлаждения. Конечно, даже в этом случае, разъемы без усиления повреждены будут вряд ли, но со временем изгибающий момент может привести к образованию микротрещин в многослойной пайке и, как следствие, снижению стабильности работы интерфейса.
Свободное пространство между слотами позволяет устанавливать в первый из них ускоритель с трехслотовой системой охлаждения, а во второй — с двухслотовой. Пространство же под третьим уже ограничивается лишь габаритами и компоновкой корпуса компьютера.
Звуковая система построена на кодеке Realtek ALC1220, позволяющем выводить звук рекордно высокого, для встроенных решений, качества. Но сам по себе чип значит далеко не всё, ведь он – только источник аналогового звука, на качество которого определяющее значение оказывает и остальная составляющая тракта. Здесь разработчики ASRock применили целый ряд технических решений, так или иначе улучшающих качество выводимого сигнала.
Так, вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные электромагнитные помехи в тракте, приходящие из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. В выходных фильтрах используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а для фронтального выхода на наушники применяется выделенный операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий наушники с импедансом до 600 Ом (с его автоматическим определением). В довершение картины контакты аудиовыходов на задней панели и колодка на плате покрыты слоем позолоты.
Преобразователь питания процессора построен по схеме «12+2 фазы». В цепях используются высококлассные дроссели с ферритовыми сердечниками, способные работать с токами до 60А, продвинутые ключевые транзисторы Dual-Stack MOSFET и полимерные конденсаторы с пониженным последовательным сопротивлением. Элементная база столь высокого уровня позволяет значительно увеличить КПД преобразователя, а, значит, уменьшить потери электроэнергии и снизить нагрев самих элементов. Учитывая потребляемую флагманскими процессорами мощность, особенно в режиме разгона, даже 10% к КПД преобразователя выливается в серьезный профит.
Ключевые транзисторы оснащены парой довольно массивных алюминиевых радиаторов, соединенные практически в единое целое тепловой трубкой. Объединение весьма полезно для более равномерного распределения тепла, особенно в тех случаях, когда косвенный обдув от процессорного кулера получает только один из радиаторов.
Вполне естественно, что такая плата, как ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7, оснащена атрибутикой, актуальной в условиях эксплуатации платы в составе открытого стенда и отладки системы. Речь идет о кнопках включения питания и перезагрузки системы (Power и Reset), а также об индикаторе POST-кодов с кнопкой очистки пользовательских настроек BIOS (Clear CMOS), размещенной на I/O панели, что делает ее доступной даже в составе полностью собранной системы.
Вышеупомянутая система подсветки платы AURA RGB LED состоит из трех групп светодиодов, размещенных под радиатором чипсета, в районе звукового тракта для подсветки надписи Sound Blaster Cinema 3 и в области I/O-панели. Кроме этого, на текстолите имеется разъем для подключения светодиодных лент, которыми предполагается подсвечивать корпус компьютера. Свечение этих лент также будет управляться по заданному пользователем алгоритму самой платой.
В завершение знакомства с дизайном ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 стоит упомянуть про довольно примечательный элемент – кожух, скрывающий I/O панель и весь звуковой тракт. Изготовлен он из пластика и выполняет скорее декоративные, нежели утилитарные функции, хотя, по заверениям ASRock, он отлично защищает аудиотракт и выходы на панели от статического электричества.
ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 поставляется в довольно габаритной коробке, оснащенной ручкой для переноски и заключенной в глянцевую картонную обложку, на поверхности которой подробно рассказано обо всех преимуществах продукта.
В комплект поставки входит четыре сигнальных кабеля SATA, два мостика NVIDIA SLI для объединения видеокарт в тандемы, винты для крепления модулей в слоты Ultra M.2, заглушка для I/O-панели, диск с драйверами, руководства по эксплуатации и сборке системы.
Микрокод BIOS материнской платы ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 основывается на спецификациях UEFI. В прошивку встроена оболочка для настройки и управления системой пользователем, носящая имя ASRock UEFI. Ее внешний вид и структура не претерпели каких-либо заметных изменений с версиями, которыми комплектовались материнские платы на основе чипсетов Intel серии 100.
Для неискушенных и опытных пользователей в оболочке предлагается два различных режима – простой и продвинутый, называемые, соответственно, EZ Mode и Advanced Mode.
В первом вся информация и настройки сосредоточены преимущественно на одном экране. Слева мы видим информацию об установленной модели процессора и его максимальной частоте функционирования, а также данные о модулях памяти и накопителях. Справа выводятся данные о температуре процессора и чипсета. Здесь же присутствует и максимальное значение напряжения, подаваемого на процессор.
В режиме EZ Mode можно производить и некоторые базовые настройки – включать XMP-профиль для модулей памяти и режим RAID для накопителей, выбирать алгоритм работы вентиляторов, настраивать последовательность включения загрузочных устройств с помощью мыши путем простого перетаскивания соответствующих ярлыков.
Единственное подменю здесь носит название Tools, в нем представлен ряд полезных утилит. Так, с помощью Instant Flash и Internet Flash можно обновить прошивку платы, используя заранее скачанный файл или прямо с серверов ASRock через Интернет. Опция System Browser позволяет получить наглядную информацию о том, какие именно устройства установлены или подключены в те или иные порты и разъемы.
Наконец, инструментарий FAN-Tastic Tuning дает возможность гибкой настройки программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате, что позволяет тонко настраивать баланс между производительностью системы и уровнем издаваемого шума.
Режим Advanced Mode гораздо объемней. Здесь набор настроек ограничен лишь возможностями платформы и чипсета. Основная масса доступных опций служит для конфигурирования аспектов работы системы в целом и, в принципе, набор стандартен, хотя и стоит отметить, что представлен он просто в исчерпывающем объеме.
Из полезных опций, доступных не у всех производителей системных плат, можно отметить возможность программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате. Соответствующие настройки представлены в подменю Hardware Monitor, где для каждого из подключенных вентиляторов можно выбрать режим работы и привязку регулировки скорости вращения крыльчатки к датчику температуры в процессоре или в чипсете.
Наибольший интерес среди продвинутых пользователей, очевидно, вызовет раздел OC Tweaker.
Помимо изобилия ручных настроек здесь присутствуют опции для автоматического разгона вычислительных и графического ядер процессора, с помощью которых оверклокингом может заняться даже несведущий новичок. Достаточно лишь выбрать желаемую частоту и перезагрузить систему с сохранением настроек.
Как и прежде, в линейке процессоров Intel Kaby Lake можно разгонять только модели с индексом "К" в маркировке и только на системных платах с чипсетами Z170 и Z270. Моделей, доступных для разгона, теперь стало четыре, процедура также никак не изменилась, как и основная проблема, заключающаяся в том, что кремниевая пластина процессора контактирует с теплораспределительной крышкой через термоинтерфейс довольно посредственного качества, что сильно затрудняет охлаждение при разгоне даже с применением очень эффективных кулеров.
Оверклокерские способности ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 тестировались совместно со следующим набором комплектующих:
Немного ранее, при тестировании материнских плат
Однако сегодня в нашем распоряжении имеется система жидкостного охлаждения СЖО Aerocool Likai 240, позволяющая значительно повысить напряжение питания процессора, не допуская его перегрева. В итоге, новая вершина, которой удалось достичь стендовому экземпляру Intel Core i5-7600К составила 4800 МГц при напряжении питания 1.28 В.
Конечно же, плата отлично справилась и с таким режимом, стабильно поддерживая выбранный коридор напряжений, демонстрируя отменную работу функции Load Line Calibration.
ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 – это высококлассный продукт, ориентированный на запросы самых требовательных геймеров, решивших построить систему на основе самой современной массовой платформы Intel LGA 1151 и процессора Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake).
Плата, основанная на флагманском чипсете Intel Z270, обладает действительно незаурядным функционалом. Это целых четыре слота, пригодных для установки видеокарт. Богатейшие сетевые возможности, обусловленные двумя гигабитными контроллерами, способными объединяться в тандем, одним ультраскоростным пятигигабитным чипом AQUANTIA AQC108, и Wi-Fi/BT-модулем. Отлично и глубоко проработанная звуковая система Sound Blaster Cinema 3, разработанная легендарной SBX Pro Studio. Поддержка интерфейса USB 3.1, десять портов SATA, четыре из которых могут работать как SATA Express 10 Gb/s, четыре слота для видеокарт, три разъема Ultra M.2, пара USB 3.1 и десяток USB 3.0. Все это реализовано и размещено на текстолите с традиционно скрупулезным подходом, обвязано высококачественной элементной базой и оформлено в весьма оригинальном и уникальном стиле.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Для хардкорного гейминга: тестируем навороченную материнскую плату ASRock Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7
Технические характеристики и функционал Дизайн и компоновка Упаковка и комплектация ASRock UEFI ...
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