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На энергоблоке №1 Белорусской АЭС установлен корпус реактора

03.04.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Ювелирной работой назвал установку корпуса реактора первого энергоблока БелАЭС в проектное положение, вице-президент по проекту Белорусской АЭС Виталий Медяков.

На энергоблоке №1 Белорусской АЭС установлен корпус реактора
© Sputnik Сергей Пивоваров
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1 апреля в 20 часов 30 минут корпус реактора первого энергоблока установлен в проектное положение. 

"Установка корпуса реактора в проектное положение — практически ювелирная операция. Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего один миллиметр", — заявил Медяков.

В свою очередь старший вице-президент по управлению российскими проектами Сергей Олонцев назвал установку корпуса реактора первого энергоблока БелАЭС в проектное положение одним из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока

"Установленный в проектное положение корпус реактора является отправной точкой для проведения работ по монтажу главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ) реакторной установки", — подчеркнул Олонцев.

Перед установкой корпус реактора ВВЭР-1200, изготовленный компанией "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш), прошел входной контроль, соответствующий всем регламентным требованиям. Члены комиссии, в состав которой входили представители Инжиниринговой компании "АСЭ" и государственного предприятия "Белорусская АЭС", проверили комплектность и качество конструкторской и сопроводительной документации. Отдельно, при помощи соответствующего оборудования, был произведен визуальный, измерительный и иные виды контролей самого изделия. По результатам входного контроля подтверждено качество изделия и корпус реактора был передан в монтаж.

Установка оборудования осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора был поднят на транспортный портал и затем по рельсам перемещен в центральный зал. Далее, полярным краном корпус реактора был перемещен в вертикальное положение  и установлен на опорное кольцо в шахту реактора.

Реактор ВВЭР-1200 — оборудование нового поколения. На сегодняшний день этот тип реакторов — самый мощный из производимых в России. Главные преимущества блоков с реакторами типа ВВЭР (водо-водяной энергетический) — высокая производительность, долговечность и безопасность. Срок службы оборудования составляет 60 лет.

Проект, по которому сооружается Белорусская АЭС, — один из самых современных в мире, соответствует самым строгим международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Главная особенность проекта ВВЭР-1200 — комбинированное использование активных и пассивных систем безопасности. Проект оснащен двойной защитной оболочкой и ловушкой расплава, что гарантирует исключение выхода радиоактивности в окружающую среду и обеспечивает соответствие требованиям 3+.

Применяемые в проекте решения соответствуют постфукусимским требованиям к надежности атомной станции, ее устойчивости к внешним  воздействиям и внутренним отказам.

 
Теги: Минск
 
 
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Вес корпуса реактора первого энергоблока БелАЭС- более 330 тонн, длина - 11 метров, диаметр - 4,5 метра.

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