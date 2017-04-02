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Ученые сделали топливо из травы

03.04.2017 12:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи из Гентского университета в Бельгии нашли способ ускорить процесс создания углеводородного топлива. Научная работа об этом опубликована в журнале Frontiers, кратко об этом сообщает Engadget.

Ученые сделали топливо из травы
Фото: pixabay.com

Ученые предварительно обработали траву, заставив ее разлагаться быстрее. После к ней добавили бактерии-клостридии. Таким образом удалось получить декан — один из основных компонентов бензина и авиационного топлива.

Декан и подобные ему вещества загрязняют окружающую среду. Однако они имеют гораздо более высокую плотность энергии, чем, к примеру, литиевые батареи. Возможно, именно они станут основным авиационным топливом в обозримом будущем.

Пока технология ученых позволила получить только пару капель топлива. Однако они утверждают, что этот процесс уже достаточно эффективен, чтобы быть коммерчески выгодным. Трава растет практически повсюду, поэтому дешевый способ превратить ее в топливо может стать значимым достижением.

 
 
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Исследователи из Гентского университета в Бельгии нашли способ ускорить процесс создания углеводородного топлива. Научная работа об этом опубликована...

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