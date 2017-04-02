|
Возвращение YotaPhone: летом нас ждет новый двухсторонний смартфон
03.04.2017 14:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На сайте YotaPhone
Никакой дополнительной информации на сайте нет. При нажатии на надписи автоматически открывается сообщество YotaPhone во «ВКонтакте», где также нет никаких подробностей.
TJournal
14 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал в интервью, что китайская компания China Baoli Technology, владеющая 30% Yota Devices, отказалась финансировать производство модели YotaPhone 3. Он добавил, что попытается «уговорить» китайских акционеров выделить средства на выпуск смартфонов.
Ранее команда разработчиков YotaPhone в комментариях под фотографией смартфона в Инстаграме подтвердили, что «ведётся разработка по третьему поколению смартфонов», и попросили следить за обновлениями в соцсетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте YotaPhone появилась картинка, указывающая на скорый релиз YotaPhone 3. В анонсе сказано, что предзаказ откроется «этим летом».
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии