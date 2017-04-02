﻿ Возвращение YotaPhone: летом нас ждет новый двухсторонний смартфон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возвращение YotaPhone: летом нас ждет новый двухсторонний смартфон

03.04.2017 14:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На сайте YotaPhone появилась картинка, указывающая на скорый релиз YotaPhone 3. В анонсе сказано, что предзаказ откроется «этим летом».

Никакой дополнительной информации на сайте нет. При нажатии на надписи автоматически открывается сообщество YotaPhone во «ВКонтакте», где также нет никаких подробностей.

Возвращение YotaPhone: летом нас ждет новый двухсторонний смартфон

TJournal пишет, что 28 марта в сообществе YotaPhone появилось сообщение о том, что на аксессуары для второй модели снижены цены. Авторы уточнили, что после 30 марта возможность заказа «будет приостановлена до анонсирования смартфона третьего поколения».

14 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал в интервью, что китайская компания China Baoli Technology, владеющая 30% Yota Devices, отказалась финансировать производство модели YotaPhone 3. Он добавил, что попытается «уговорить» китайских акционеров выделить средства на выпуск смартфонов.

Ранее команда разработчиков YotaPhone в комментариях под фотографией смартфона в Инстаграме подтвердили, что «ведётся разработка по третьему поколению смартфонов», и попросили следить за обновлениями в соцсетях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте YotaPhone появилась картинка, указывающая на скорый релиз YotaPhone 3. В анонсе сказано, что предзаказ откроется «этим летом».

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ученые сделали топливо из травы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика