На сайте YotaPhone появилась картинка, указывающая на скорый релиз YotaPhone 3. В анонсе сказано, что предзаказ откроется «этим летом».

Никакой дополнительной информации на сайте нет. При нажатии на надписи автоматически открывается сообщество YotaPhone во «ВКонтакте», где также нет никаких подробностей.





TJournal пишет , что 28 марта в сообществе YotaPhone появилось сообщение о том, что на аксессуары для второй модели снижены цены. Авторы уточнили, что после 30 марта возможность заказа «будет приостановлена до анонсирования смартфона третьего поколения».

14 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал в интервью, что китайская компания China Baoli Technology, владеющая 30% Yota Devices, отказалась финансировать производство модели YotaPhone 3. Он добавил, что попытается «уговорить» китайских акционеров выделить средства на выпуск смартфонов.

Ранее команда разработчиков YotaPhone в комментариях под фотографией смартфона в Инстаграме подтвердили, что «ведётся разработка по третьему поколению смартфонов», и попросили следить за обновлениями в соцсетях.