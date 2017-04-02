Военный эксперт Себастьян Роблин рассказал , сможет ли поразить новейший российский танк Т-14 «Армата» американский противотанковый комплекс TOW.

Конечно, уместнее оценивать возможности более нового американского ПТРК Javelin, но, по словам эксперта, TOW более распространен, поэтому, теоретически, шансов встретиться с ним в будущем у «Арматы» гораздо больше.



Пуск TOW-2. Фото: topwar.ru

К тому же TOW имеет в два раза большую дальность, чем Javelin, что делает его предпочтительней в борьбе с новейшим русским танком. В статье эксперт предложил не рассматривать старые модификации ракеты, а сосредоточиться на новых — TOW-2A и TOW-2B.

Преимущество TOW-2A — комбинированный «тандемный заряд». Первая часть его вызывает детонации активной защиты, вторая — разрушает основную броню танка.

Впрочем, «Армата» может выдержать такой натиск: стойкость многослойной комбинированной брони эквивалентна катаной гомогенной броне толщиной от 1200 мм до 1400 мм. Ракета TOW-2A может пробить только 900 мм. Впрочем, нельзя сказать, что вся башня так хорошо защищена, как ее лобовая проекция. Но у «Арматы» есть и другой козырь — системы активной защиты, преодолеть которые ракете будет сложно.



Фото: topwar.ru/

Например, в Сирии танк Т-90 стался невредимым после атаки на него с использованием ПТРК TOW благодаря более старой системе активной защиты «Контакт-5».

Поэтому больше шансов поразить «Армату» будет у ракет ПТРК TOW-2B и TOW-2B Aero (дальность стрельбы составляет 4,5 километра). Ракета TOW-2B способна сделать необычный маневр — при приближении к цели она может резко взлететь вверх, а затем привести в действие два кумулятивных заряда, атакуя цель сверху.

Броня крыши у танка — самая тонкая. Поэтому шанс поражения боевой машины такой ракетой очень велик. Но для этого ей предстоит преодолеть несколько уровней защиты Т-14. Во-первых, это система активной защиты «Афганит», способная сбивать ракеты на подлете. Кроме того, танк обладает средствами РЭБ, способными сбить ракету с курса.

Засечь пущенный в «Армату» реактивный снаряд поможет РЛС с активной фазированной антенной решетки (АФАР).

Однако Роблин пишет, что «Афганит» не обладает способностью сбивать подлетающие сверху ракеты. Поэтому танкистам придется уповать на активную защиту «Реликт». Радар танка «Армата» так рассчитывает детонацию заряда активной защиты, чтобы это произошло до того, как вражеская ракета или снаряд достигнет цели.

Предположительно, этот подрыв происходит достаточно заблаговременно для того, чтобы нейтрализовать боеголовки с тандемным зарядом.

Поэтому Роблин приходит к выводу, что TOW если и сможет уничтожить Т-14 «Армата», то для этого потребуется много ракет. Но эксперт надеется, что ПТРК TOW и российский танк никогда не встретятся на поле боя.