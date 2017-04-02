Социальная сеть Facebook запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для пользователей после взрыва в метро в Санкт-Петербурге.





Функция позволяет сообщить своим знакомым о том, что вы и ваши друзья не пострадали в трагедии. Также можно просмотреть список знакомых, которые могли оказаться в опасной зоне.

Проверить своих друзей можно по ссылке . Тем, кто пока не сообщил, что находится в безопасности, можно отправить запрос.

Напомним , 3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, пострадали не менее 50. Предварительная версия произошедшего — теракт.