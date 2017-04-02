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Facebook запустила функцию "Проверка безопасности" после взрыва в Петербурге
03.04.2017 16:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Социальная сеть Facebook запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для пользователей после взрыва в метро в Санкт-Петербурге.
Функция позволяет сообщить своим знакомым о том, что вы и ваши друзья не пострадали в трагедии. Также можно просмотреть список знакомых, которые могли оказаться в опасной зоне.
Проверить своих друзей можно
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Социальная сеть Facebook запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для пользователей после взрыва в метро в Санкт-Петербурге.
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