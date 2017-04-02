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Facebook запустила функцию "Проверка безопасности" после взрыва в Петербурге

03.04.2017 16:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Социальная сеть Facebook запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для пользователей после взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Facebook запустила функцию "Проверка безопасности" после взрыва в Петербурге

Функция позволяет сообщить своим знакомым о том, что вы и ваши друзья не пострадали в трагедии. Также можно просмотреть список знакомых, которые могли оказаться в опасной зоне.

Проверить своих друзей можно по ссылке. Тем, кто пока не сообщил, что находится в безопасности, можно отправить запрос.

Напомним, 3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, пострадали не менее 50. Предварительная версия произошедшего — теракт.

 
 
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Социальная сеть Facebook запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для пользователей после взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

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