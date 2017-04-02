В Сети появилась информация о том, что компания Samsung может выпустить смартфон Galaxy S8 Mini. Поговаривают, что он получит 5,3-дюймовый экран, а остальные характеристики позаимствует у оригинальной модели.

Также сообщается, что стоимость устройства составит всего $400. Однако верится в это с трудом, поскольку менее производительный Galaxy A5 (2017) стоит $380.





Напомним, 5,8-дюймовый Galaxy S8 и 6,2-дюймовый Galaxy S8+ поступят в продажу 21 апреля. Оба аппарата располагают симметрично изогнутой камерой с разрешением 2960 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 8895, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12-мегапиксельной тыльной камерой с системой оптической стабилизации и 8-мегапиксельной дополнительной. Стоимость младшей модели составляет 55 тысяч рублей, старшей - 60 тысяч рублей.