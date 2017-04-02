﻿ Samsung может выпустить 5,3-дюймовый Galaxy S8 Mini. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung может выпустить 5,3-дюймовый Galaxy S8 Mini

03.04.2017 12:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

В Сети появилась информация о том, что компания Samsung может выпустить смартфон Galaxy S8 Mini. Поговаривают, что он получит 5,3-дюймовый экран, а остальные характеристики позаимствует у оригинальной модели.

Также сообщается, что стоимость устройства составит всего $400. Однако верится в это с трудом, поскольку менее производительный Galaxy A5 (2017) стоит $380.

Samsung может выпустить 5,3-дюймовый Galaxy S8 Mini

Напомним, 5,8-дюймовый Galaxy S8 и 6,2-дюймовый Galaxy S8+ поступят в продажу 21 апреля. Оба аппарата располагают симметрично изогнутой камерой с разрешением 2960 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 8895, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12-мегапиксельной тыльной камерой с системой оптической стабилизации и 8-мегапиксельной дополнительной. Стоимость младшей модели составляет 55 тысяч рублей, старшей - 60 тысяч рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилась информация о том, что компания Samsung может выпустить смартфон Galaxy S8 Mini. Поговаривают,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
BlackBerry получила $1,208 миллиарда убытков за 2016 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика