Компания BlackBerry объявила финансовые показатели за четвертый квартал 2017 финансового года. Выручка канадского производителя составила $286 миллионов, а операционный убыток $57 миллионов.

За весь финансовый год компания заработала $1,309 миллиона, тогда как годом ранее выручка равнялась $2,160 миллиарда. Чистый убыток составил $1,208 миллиарда, год назад компания ушла в минус на $223 миллиона.





Прошлой осенью BlackBerry отказалась от смартфонов. Они продавались плохо, в связи с чем компания оказалась на грани банкротства. Сейчас канадский производитель полностью сфокусирован на программных комплексах по обеспечению безопасности для корпоративных пользователей. Новые смартфоны под брендом BlackBerry теперь выпускаются сторонними компаниями на условиях лицензирования.