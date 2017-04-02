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В Египте обнаружили остатки новой пирамиды
03.04.2017 16:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Египетские археологи обнаружили остатки пирамиды, предположительно, периода XIII династии фараонов возрастом около 3700 лет. Об этом
Остатки обнаружили к северу от Ломаной пирамиды фараона Снофру в некрополе Дахшур в 26 километрах от Каира. Археологи предполагают, что нашли проход, который вел внутрь сооружения, проход к южному скату и комнату в западной части.
В проходе размещалась гипсовая плита размером 15 на 17 сантиметров. На ней видно десять вертикальных линий иероглифов. Их значение ученые еще изучают.
Сообщается, что остатки находятся в хорошем состоянии. Специалисты планируют продолжить раскопки, чтобы точно определить владельца пирамиды и династию, к которой он принадлежит.
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Египетские археологи обнаружили остатки пирамиды, предположительно, периода XIII династии фараонов возрастом около 3700 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой...
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