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В Египте обнаружили остатки новой пирамиды

03.04.2017 16:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Египетские археологи обнаружили остатки пирамиды, предположительно, периода XIII династии фараонов возрастом около 3700 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министерства по делам памятников древности Египта.

В Египте обнаружили остатки новой пирамиды
Изображение: Ministry of Antiquities / Egypt Independent

Остатки обнаружили к северу от Ломаной пирамиды фараона Снофру в некрополе Дахшур в 26 километрах от Каира. Археологи предполагают, что нашли проход, который вел внутрь сооружения, проход к южному скату и комнату в западной части.

В проходе размещалась гипсовая плита размером 15 на 17 сантиметров. На ней видно десять вертикальных линий иероглифов. Их значение ученые еще изучают.

В Египте обнаружили остатки новой пирамиды
Изображение: Ministry of Antiquities / Egypt Independent
В Египте обнаружили остатки новой пирамиды
Изображение: Ministry of Antiquities / Egypt Independent

Сообщается, что остатки находятся в хорошем состоянии. Специалисты планируют продолжить раскопки, чтобы точно определить владельца пирамиды и династию, к которой он принадлежит.

 
 
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Египетские археологи обнаружили остатки пирамиды, предположительно, периода XIII династии фараонов возрастом около 3700 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой...

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