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Сканер глаза Samsung Galaxy S8 обманули с помощью фотографии

03.04.2017 13:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Биометрическая защита нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 оказалась несовершенной. Сканер отпечатков пальцев работает исправно, тогда как сканер глаза можно обмануть с помощью обычной фотографии с экрана другого устройства. Причина этого заключается в том, что он не учитывает глубину изображения.

В пресс-службе компании заявили, что сканер глаза предназначен только для снятия блокировки. При этом его нельзя использовать для платежей посредством Samsung Pay и создания защищенных папок.

Напомним, что со сканером отпечатков также возникли проблемы, но эргономического характера. Компания перенесла его на заднюю панель, что, по мнению журналистов, оказалось не самым удачным решением. С непривычки многие промахиваются и касаются объектива основной камеры, который мгновенно пачкается.

 
 
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Биометрическая защита нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 оказалась несовершенной. Сканер...

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