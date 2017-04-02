Биометрическая защита нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 оказалась несовершенной. Сканер отпечатков пальцев работает исправно, тогда как сканер глаза можно обмануть с помощью обычной фотографии с экрана другого устройства. Причина этого заключается в том, что он не учитывает глубину изображения.

В пресс-службе компании заявили, что сканер глаза предназначен только для снятия блокировки. При этом его нельзя использовать для платежей посредством Samsung Pay и создания защищенных папок.

Напомним, что со сканером отпечатков также возникли проблемы, но эргономического характера. Компания перенесла его на заднюю панель, что, по мнению журналистов, оказалось не самым удачным решением. С непривычки многие промахиваются и касаются объектива основной камеры, который мгновенно пачкается.