Рыночная доля браузера Microsoft Edge достигла 5,61%. Он уже популярнее, чем Safari (3,37%) и Opera (1,18%), но имеет минимальный прирост пользовательской базы. За пять месяцев его доля выросла всего на 0,4%. Об этом свидетельствует статистика аналитической компании NetMarketShare.

Самым же популярным браузером для персональных компьютеров является Google Chrome с долей 58,64%. На втором месте находится семейство Internet Explorer, контролирующее 18,95% рынка. Замыкает ведущую тройку Mozilla Firefox с долей 11,79%.





Microsoft прилагает огромные усилия, чтобы пересадить пользователей на Edge. В частности, постоянно улучшает возможности своего нового браузера и тратит много денег на его рекламу. Однако желаемых результатов это не приносит.