﻿ Microsoft Edge популярнее, чем Opera и Safari. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft Edge популярнее, чем Opera и Safari

03.04.2017 13:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Рыночная доля браузера Microsoft Edge достигла 5,61%. Он уже популярнее, чем Safari (3,37%) и Opera (1,18%), но имеет минимальный прирост пользовательской базы. За пять месяцев его доля выросла всего на 0,4%. Об этом свидетельствует статистика аналитической компании NetMarketShare.

Самым же популярным браузером для персональных компьютеров является Google Chrome с долей 58,64%. На втором месте находится семейство Internet Explorer, контролирующее 18,95% рынка. Замыкает ведущую тройку Mozilla Firefox с долей 11,79%.

Microsoft Edge популярнее, чем Opera и Safari

Microsoft прилагает огромные усилия, чтобы пересадить пользователей на Edge. В частности, постоянно улучшает возможности своего нового браузера и тратит много денег на его рекламу. Однако желаемых результатов это не приносит.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыночная доля браузера Microsoft Edge достигла 5,61%. Он уже популярнее, чем Safari (3,37%) и Opera (1,18%), но имеет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сканер глаза Samsung Galaxy S8 обманули с помощью фотографии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика