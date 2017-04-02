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Презентация Xbox Scorpio может состояться уже на этой неделе
03.04.2017 13:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Полноценная презентация новой приставки Microsoft Project Scorpio может состояться уже на этой неделе. Об этом сообщил редактор ресурса WindowsCentral.com Джез Корден, сообщает
По его словам, разработчики уже работают с прототипами приставки, которые оснащены фронтальными ЖК-панелями для отображения определенных показателей в реальном времени. Также новинка может получить поддержку Bluetooth.
Для презентации Project Scorpio компания планирует использовать Red Dead Redemption 2 и Forza Motorsport 7. Обе игры будут работать в разрешении 4К.
Microsoft называет Project Scorpio «самой мощной консолью в истории игровой индустрии». Она получила графический процессор с производительностью в 6 терафлопс, обеспечивающий поддержку разрешения 4К в играх и высококачественную графику в устройствах виртуальной реальности. При этом новая приставка полностью совместима со всеми играми и аксессуарами для оригинального Xbox One.
В продажу она поступит в конце 2017 года.
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Полноценная презентация новой приставки Microsoft Project Scorpio может состояться уже на этой неделе. Об этом...
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