Компания SEGA анонсировала вторую игру трилогии Total War: Warhammer, которая создается силами студии Creative Assembly, сообщает InGame .

События игры Total War: Warhammer II происходят на таинственных континентах, расположенных к западу от Старого Света.

Игрокам предлагается возглавить четыре культовые расы из мира Warhammer Fantasy Battles – высших эльфов, темных эльфов, людоящеров и пока не названную четвертую расу, информация о которой будет раскрыта позднее. Представители этих рас ведут войны за зачарованные острова, мрачные пустоши, коварные топи и полные опасностей джунгли.

Новая кампания посвящена борьбе за контроль над Великим вихрем, созданным тысячи лет назад магами эльфийской земли Ултуан. Каждая раса стремится исполнить серию магических ритуалов, направленных на поддержание или разрушение этого вихря. На кону судьба всего мира.

Кампания Total War: Warhammer II обеспечит сотни часов увлекательной игры. Вдобавок к этому, вскоре после премьеры новинки все пользователи, у которых есть обе игры серии, бесплатно получат еще одну грандиозную кампанию, объединяющую карты Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II.

Премьера игры Total War: Warhammer II для PC состоится в 2017 году.