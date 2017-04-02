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Microsoft тестирует новый дизайн Windows 10

03.04.2017 13:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Операционная система Windows 10 Redstone 3 получит новый интерфейс под кодовым названием Project NEON. Он добавит эффекты прозрачности и размытости, что позволит пользователям смотреть через окна и приложения. Также ожидаются новые анимации.

Разработка Windows 10 Redstone 3 стартовала как минимум несколько месяцев назад. Скриншоты нового интерфейса появились еще в январе. Сейчас компания тестирует его на базе приложения Groove Music.

Официальный анонс новой системы ожидается на конференции Microsoft Build 2017, которая пройдет 10-12 мая в Сиэтле. В это же время должна выйти первая тестовая сборка системы для участников программы Windows Insider.

Финальная версия Windows 10 Redstone 3 ожидается осенью текущего года.

 
 
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Операционная система Windows 10 Redstone 3 получит новый интерфейс под кодовым названием Project NEON. Он добавит...

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