Операционная система Windows 10 Redstone 3 получит новый интерфейс под кодовым названием Project NEON. Он добавит эффекты прозрачности и размытости, что позволит пользователям смотреть через окна и приложения. Также ожидаются новые анимации.

Разработка Windows 10 Redstone 3 стартовала как минимум несколько месяцев назад. Скриншоты нового интерфейса появились еще в январе. Сейчас компания тестирует его на базе приложения Groove Music.

Официальный анонс новой системы ожидается на конференции Microsoft Build 2017, которая пройдет 10-12 мая в Сиэтле. В это же время должна выйти первая тестовая сборка системы для участников программы Windows Insider.

Финальная версия Windows 10 Redstone 3 ожидается осенью текущего года.