﻿ Цены на Galaxy S8 в Беларуси начинаются от 1849 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на Galaxy S8 в Беларуси начинаются от 1849 рублей

03.04.2017 14:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
Цены на Galaxy S8 в Беларуси начинаются от 1849 рублей

Мобильный оператор МТС начал принимать предварительные заказы на новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Оба гаджета можно оформить в рассрочку на 12 месяцев. Потенциальным покупателям компания предлагает 10 ГБ мобильного интернета. Стоимость аппаратов с учетом скидки составляет 1849 и 1999 рублей соответственно.

Galaxy S8 имеет 5,8-дюймовый экран, Galaxy S8+ - 6,2-дюймовый. Оба гаджета оснащены симметрично изогнутой матрицей с разрешением 2960 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 8895, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена 12-мегапиксельным датчиком изображения с системой оптической стабилизации и диафрагмой от F/1,7, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Цены на Galaxy S8 в Беларуси начинаются от 1849 рублей

Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков теперь расположен рядом с тыльной камерой. Дополнительную безопасность обеспечивает сканер глаза. Младший аппарат получил аккумулятор на 3000 мАч, старший оснащен батареей на 3500 мАч. Оба гаджета защищены от воды и пыли по сертификату IP68.

В продажу новинки поступят 28 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор МТС начал принимать предварительные заказы на новые флагманские...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
velcom анонсировал подорожание связи на 9%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика