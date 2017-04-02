Мобильный оператор МТС начал принимать предварительные заказы на новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Оба гаджета можно оформить в рассрочку на 12 месяцев. Потенциальным покупателям компания предлагает 10 ГБ мобильного интернета. Стоимость аппаратов с учетом скидки составляет 1849 и 1999 рублей соответственно.

Galaxy S8 имеет 5,8-дюймовый экран, Galaxy S8+ - 6,2-дюймовый. Оба гаджета оснащены симметрично изогнутой матрицей с разрешением 2960 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 8895, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена 12-мегапиксельным датчиком изображения с системой оптической стабилизации и диафрагмой от F/1,7, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.





Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков теперь расположен рядом с тыльной камерой. Дополнительную безопасность обеспечивает сканер глаза. Младший аппарат получил аккумулятор на 3000 мАч, старший оснащен батареей на 3500 мАч. Оба гаджета защищены от воды и пыли по сертификату IP68.

В продажу новинки поступят 28 апреля.