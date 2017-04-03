МИНСК, 3 апр – Sputnik. Первый блок Белорусской атомной электростанции будет сдан до конца 2019 года, Росатом для этого сделает все, заявил в понедельник гендиректор российской корпорации Алексей Лихачев.

"Мы сделаем все, чтобы сдать его до конца 2019 года", – сказал Лихачев журналистам.

В субботу 1 апреля на БелАЭС был установлен корпус реактора энергоблока №1 .

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарной электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.