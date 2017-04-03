Робот Harmony 2.0 — игрушка для взрослых, которая умеет говорить, проявлять характер и подстраиваться под своего владельца. Об этом рассказывает Daily Mail .



Фото: abyssrealdoll / instagram.com

Кукла изготовлена из силикона с гибким каркасом. Покупателям предлагают выбрать из 18 типов женских фигур или двух мужских. Также разработчики могут изготовить тело по индивидуальному заказу.

Каждая кукла может говорить. На видео , опубликованном разработчиками, «девушка» разговаривает по-английски с шотландским акцентом. Создатели утверждают, что ее можно запрограммировать на одно из 18 настроений, включая «застенчивое» и «игривое».

Публикация от RealDoll (@abyssrealdoll) Мар 21 2017 в 1:19 PDT

Разработчики утверждают, что кукла работает по принципам искусственного интеллекта и имеет «постоянную память». Это позволяет ей запоминать факты о владельце и учитывать его вкусы в будущем.

«Идея робота в том, чтобы помочь человеку найти тот уровень общения, которого невозможно достичь иначе, — объяснил Мэтт Маккаллен, глава компании-разработчика RealDoll. — Вы можете спросить „Я голоден, что мне съесть?“ и она ответит „Ну, ты говорил, что любишь пиццу. Возможно, это то, что тебе нужно“».

Куклы Harmony 2.0 пока не вышли на рынок. Ожидается, что они будут стоить от 6,5 до 12 тысяч долларов.