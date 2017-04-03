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Во что играли белорусы в марте (Steam)
04.04.2017 13:13 — Новости Hi-Tech | 21.by - Новости
Начало весны порадовало пользователей Steam со всего мира двумя долгожданными релизами. Первый – Ghost Recon: Wildlands – кооперативный шутер про войну с крупным боливийским наркокартелем. Вторым событием оказался выход дополнения The Ringed City для хардкорной рпг Dark Souls 3. Также в Steam появился Fallout Shelter, который вышел ещё в 2015 году для мобильных устройств. Приятным сюрпризом для геймеров стал релиз стелс-экшена Styx: Shards of Darkness, собравшего неожиданно много положительных отзывов. Мы заглянули на страницу сервиса
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Справка: Steam – крупнейший сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащий компании Valve, известному разработчику компьютерных игр. А сервис Steam Spy собирает статистику по продажам, регионам и игрокам со Steam.
Автор: Георгий Комисаров. Статистика: Steam Spy.
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Начало весны порадовало пользователей Steam со всего мира двумя долгожданными релизами. Первый – Ghost Recon: Wildlands – кооперативный шутер про войну с крупным боливийским наркокартелем. Вторым событием оказался выход дополнения The Ringed City для хардкорной рпг Dark Souls 3.
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