Начало весны порадовало пользователей Steam со всего мира двумя долгожданными релизами. Первый – Ghost Recon: Wildlands ­– кооперативный шутер про войну с крупным боливийским наркокартелем. Вторым событием оказался выход дополнения The Ringed City для хардкорной рпг Dark Souls 3. Также в Steam появился Fallout Shelter, который вышел ещё в 2015 году для мобильных устройств. Приятным сюрпризом для геймеров стал релиз стелс-экшена Styx: Shards of Darkness, собравшего неожиданно много положительных отзывов. Мы заглянули на страницу сервиса Steam Spy , чтобы посмотреть, во что играли белорусы в марте. Как оказалось, из названных игр в топ-10 попала только Fallout Shelter. Сам топ выглядит следующим образом:

1. Dota 2

2. Counter-Strike: Global Offensive

3. World of Tanks Blitz

4. Counter-Strike 1.6

5. Fallout Shelter

6. Unturned

7. Grand Theft Auto V

8. Paladins®

9. Chivalry: Medieval Warfare

10. Warframe

Справка: Steam – крупнейший сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащий компании Valve, известному разработчику компьютерных игр. А сервис Steam Spy собирает статистику по продажам, регионам и игрокам со Steam. По словам разработчика сервиса Сергея Галёнкина, «Steam Spy работает как соцопрос – он «опрашивает» около ста тысяч профилей пользователей Steam в сутки (на самом деле больше), собирает информацию об играх на их акаунтах и игровой статистике. Затем на основании выборки за три последних дня делает предсказания по поводу всех 125 миллионов игроков на Steam».

Автор: Георгий Комисаров. Статистика: Steam Spy.

29 В блог