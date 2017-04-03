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Во что играли белорусы в марте (Steam)

04.04.2017 13:13 — Новости Hi-Tech | 21.by - Новости  
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Начало весны порадовало пользователей Steam со всего мира двумя долгожданными релизами. Первый – Ghost Recon: Wildlands ­– кооперативный шутер про войну с крупным боливийским наркокартелем. Вторым событием оказался выход дополнения The Ringed City для хардкорной рпг Dark Souls 3. Также в Steam появился Fallout Shelter, который вышел ещё в 2015 году для мобильных устройств. Приятным сюрпризом для геймеров стал релиз стелс-экшена Styx: Shards of Darkness, собравшего неожиданно много положительных отзывов. Мы заглянули на страницу сервиса Steam Spy, чтобы посмотреть, во что играли белорусы в марте. Как оказалось, из названных игр в топ-10 попала только Fallout Shelter. Сам топ выглядит следующим образом:  

1.  Dota 2

2.  Counter-Strike: Global Offensive

3.  World of Tanks Blitz

4.  Counter-Strike 1.6

5.  Fallout Shelter

6.  Unturned

7.  Grand Theft Auto V

8.  Paladins®

9.  Chivalry: Medieval Warfare

10.  Warframe

Во что играли белорусы в марте (Steam)

Справка: Steam – крупнейший сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащий компании Valve, известному разработчику компьютерных игр. А сервис Steam Spy собирает статистику по продажам, регионам и игрокам со Steam. По словам разработчика сервиса Сергея Галёнкина, «Steam Spy работает как соцопрос – он «опрашивает» около ста тысяч профилей пользователей Steam в сутки (на самом деле больше), собирает информацию об играх на их акаунтах и игровой статистике. Затем на основании выборки за три последних дня делает предсказания по поводу всех 125 миллионов игроков на Steam».

Автор: Георгий Комисаров. Статистика: Steam Spy.

 
 
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Начало весны порадовало пользователей Steam со всего мира двумя долгожданными релизами. Первый – Ghost Recon: Wildlands – кооперативный шутер про войну с крупным боливийским наркокартелем. Вторым событием оказался выход дополнения The Ringed City для хардкорной рпг Dark Souls 3.

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