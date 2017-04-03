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Медики рассказали, какие бактерии во рту связаны с риском заболеть раком

04.04.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Эпидемиолог из Медицинской школы Нью-Йоркского университета Джиянг Ан и ее коллеги попытались найти зависимость между составом микроорганизмов в ротовой полости человека и риском развития рака. Результаты исследования ученые представили на ежегодном съезде Американской ассоциации исследований рака. Кратко о них издание «Индикатор» со ссылкой на Live Science.

Медики рассказали, какие бактерии во рту связаны с риском заболеть раком
Фото: Reuters

Все люди имеют схожий набор микроорганизмов, однако на уровне родов бактерий заметны значительные различия. Ученые сосредоточили свое внимание на двух видах рака: поджелудочной железы и пищевода. Первый из них является одним из самых опасных видов рака, в том числе из-за того, что его очень трудно диагностировать на ранних стадиях.

В ходе исследования, посвященного раку поджелудочной железы, авторы работы заметили, что риск развития заболевания был на 60% выше у людей с высоким содержанием вида Porphyromonas gingivalis. Более чем в два раза повышала вероятность развития рака и другая бактерия — Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Также исследователь упомянула, что у людей с раком пищевода реже встречаются протеобактерии.

Как отметила автор доклада, все результаты исследования нужно проверять, чтобы понять, являются ли изменения микробиома причиной развития рака или признаком каких-то других процессов в организме. Она также добавила, что на составе микробиома сказываются, например, курение и употребление алкоголя, которые также повышают риск развития рака.

 
 
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Эпидемиолог из Медицинской школы Нью-Йоркского университета Джиянг Ан и ее коллеги попытались найти зависимость между составом микроорганизмов в ротовой...

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