Эпидемиолог из Медицинской школы Нью-Йоркского университета Джиянг Ан и ее коллеги попытались найти зависимость между составом микроорганизмов в ротовой полости человека и риском развития рака. Результаты исследования ученые представили на ежегодном съезде Американской ассоциации исследований рака. Кратко о них издание « Индикатор » со ссылкой на Live Science .



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Все люди имеют схожий набор микроорганизмов, однако на уровне родов бактерий заметны значительные различия. Ученые сосредоточили свое внимание на двух видах рака: поджелудочной железы и пищевода. Первый из них является одним из самых опасных видов рака, в том числе из-за того, что его очень трудно диагностировать на ранних стадиях.

В ходе исследования, посвященного раку поджелудочной железы, авторы работы заметили, что риск развития заболевания был на 60% выше у людей с высоким содержанием вида Porphyromonas gingivalis. Более чем в два раза повышала вероятность развития рака и другая бактерия — Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Также исследователь упомянула, что у людей с раком пищевода реже встречаются протеобактерии.

Как отметила автор доклада, все результаты исследования нужно проверять, чтобы понять, являются ли изменения микробиома причиной развития рака или признаком каких-то других процессов в организме. Она также добавила, что на составе микробиома сказываются, например, курение и употребление алкоголя, которые также повышают риск развития рака.