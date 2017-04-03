﻿ Android обошел Windows по объему сгенерированного веб-трафика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Android обошел Windows по объему сгенерированного веб-трафика

04.04.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Android впервые обошел Windows по объему сгенерированного веб-трафика. Это является прямым подтверждением того, что смартфоны уже являются основным средством для выхода в интернет.

По данным аналитической компании StatCounter, в марте на долю Android пришлось 37,93% мирового трафика, тогда как доля Windows составила 37,91%.

Android обошел Windows по объему сгенерированного веб-трафика

Однако в отдельных странах и регионах перелом в пользу мобильного поиска пока не произошел. Например, в Северной Америке доли Windows и Android составляет с 39,5% и 21,2% соответственно, в Европе - 51,7% и 23,6% соответственно. В Китае Android генерирует 52,2% трафика, а доля Windows составляет 29,2%.

Уже сейчас Google получает более половины поисковых запросов с мобильных устройств, в связи с чем компания отдает предпочтение сайтам с мобильными версиями.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Android впервые обошел Windows по объему сгенерированного веб-трафика. Это является прямым подтверждением...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Медики рассказали, какие бактерии во рту связаны с риском заболеть раком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика