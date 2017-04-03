Android впервые обошел Windows по объему сгенерированного веб-трафика. Это является прямым подтверждением того, что смартфоны уже являются основным средством для выхода в интернет.

По данным аналитической компании StatCounter, в марте на долю Android пришлось 37,93% мирового трафика, тогда как доля Windows составила 37,91%.





Однако в отдельных странах и регионах перелом в пользу мобильного поиска пока не произошел. Например, в Северной Америке доли Windows и Android составляет с 39,5% и 21,2% соответственно, в Европе - 51,7% и 23,6% соответственно. В Китае Android генерирует 52,2% трафика, а доля Windows составляет 29,2%.

Уже сейчас Google получает более половины поисковых запросов с мобильных устройств, в связи с чем компания отдает предпочтение сайтам с мобильными версиями.