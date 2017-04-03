Компания Apple выпустила экстренное обновление для смартфонов и планшетов — iOS 10.3.1. Оно устраняет уязвимость Wi-Fi, которая позволяет внедрить вредоносный код посредством переполнения буфера.

Заплатка вышла спустя всего неделю после релиза обновления iOS 10.3, которое переводит устройства компании на новую файловую систему APFS. Последняя оптимизирована для работы с 64-разрядными приложениями и более надежно шифрует пользовательские данные.





Также в iOS 10.3.1 устранена ошибка, из-за которой предыдущее обновление нельзя было установить на 32-разрядные устройства, в числе которых смартфоны iPhone 5 и iPhone 5с.

Позже компания собирается выпустить обновление iOS 10.3.2, которое призвано сделать систему более стабильной.