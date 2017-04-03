﻿ Apple отказалась от ускорителей PowerVR. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple отказалась от ускорителей PowerVR

04.04.2017 18:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Apple отказалась от графических ускорителей Imagination Technologies Group. Как сообщает Bloomberg, «яблочный» производитель прекратит использование технологий британской компании в своих новых продуктах в ближайшие 15–24 месяца.

Вместо этого Apple займется разработкой собственных ускорителей. Однако в Imagination Technologies считают, что компания не сможет обойтись без технологии PowerVR.

Apple отказалась от ускорителей PowerVR

Руководство Imagination Technologies также обеспокоено тем фактом, что Apple не предоставила никаких доказательств того, что способна сделать собственный графический процессор. В связи с чем в будущем между бывшими партнерами могут возникнуть патентные тяжбы.

В прошлом финансовом году Imagination Technologies получила от Apple около $76,1 миллиона в виде лицензионных сборов и роялти. После объявления о прекращении сотрудничества с Apple стоимость компании упала на 69%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Apple отказалась от графических ускорителей Imagination Technologies Group. Как сообщает Bloomberg,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обновление iOS 10.3.1 устраняет уязвимость Wi-Fi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика