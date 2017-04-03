Компания Apple отказалась от графических ускорителей Imagination Technologies Group. Как сообщает Bloomberg, «яблочный» производитель прекратит использование технологий британской компании в своих новых продуктах в ближайшие 15–24 месяца.

Вместо этого Apple займется разработкой собственных ускорителей. Однако в Imagination Technologies считают, что компания не сможет обойтись без технологии PowerVR.





Руководство Imagination Technologies также обеспокоено тем фактом, что Apple не предоставила никаких доказательств того, что способна сделать собственный графический процессор. В связи с чем в будущем между бывшими партнерами могут возникнуть патентные тяжбы.

В прошлом финансовом году Imagination Technologies получила от Apple около $76,1 миллиона в виде лицензионных сборов и роялти. После объявления о прекращении сотрудничества с Apple стоимость компании упала на 69%.