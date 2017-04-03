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Galaxy S8 должен был получить экран со встроенным дактилоскопом

04.04.2017 18:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон Samsung Galaxy S8 должен был получить сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Разработкой технологии занималась компания Synaptics. Однако последняя не смогла уложиться в срок, в связи с чем южнокорейскому производителю пришлось спешно вносить правки в дизайн своего нового флагмана. Именно этим и объясняются проблемы с пачкающейся камерой.

Таким образом, Samsung упустила шанс стать первым производителем смартфона с дактилоскопом в экране. Над аналогичной технологией также работает компания Apple, которая планирует применить ее в 5,2-дюймовом «безграничном» iPhone 8.

Galaxy S8 должен был получить экран со встроенным дактилоскопом

Напомним, что Galaxy S8 также оснащен сканером глаза, но он не учитывает глубину изображения. Из-за этого его можно обмануть с помощью обычной фотографии.

 
 
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Смартфон Samsung Galaxy S8 должен был получить сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Разработкой...

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