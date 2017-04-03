Компания Bethesda анонсировала бесплатную демо-версию приключенческой игры Dishonored 2, которая станет доступна 6 апреля в Steam, сообщает InGame .

Действие Dishonored 2 разворачивается через 15 лет после событий оригинальной игры. Самозванка на троне. Империя в объятьях хаоса. Безумная ведьма вот-вот обретет абсолютную власть, и только императрица и защитник короны могут ей помешать.





Протагонистов двое — Корво Аттано и Эмили Колдуин. Оба убийцы обладают своими уникальными наборами умений, оружия и инструментов, которые позволяют максимально творчески подойти к уничтожению врагов. При этом прохождение за каждого из героев существенно отличается.

Многие журналисты называют Dishonored 2 лучшей приключенческой игрой прошлого года.