﻿ Nokia 9 составит конкуренцию Galaxy S8. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nokia 9 составит конкуренцию Galaxy S8

04.04.2017 18:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Издание GizmoChina поделилось интересной информацией о новом флагманском смартфоне Nokia 9, разработкой которого занимается финская компания HMD.

Источник утверждает, что новинка получит 5,5-дюймовый OLED-экран, а в качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной – 64 или 128 ГБ. Также гаджет порадует 22-мегапиксельной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, компанию которой составит 12-мегапиксельная камера для селфи.

Nokia 9 составит конкуренцию Galaxy S8

Из других особенностей упоминаются сканер глаза, водонепроницаемый корпус и аудиотехнология Nokia OZO Audio, которая обеспечит объемное звучание и минимальную задержку звука при трансляции на устройства виртуальной реальности.

В качестве операционной системы выступит Android 7.1.2 Nougat, а питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3800 мАч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание GizmoChina поделилось интересной информацией о новом флагманском смартфоне Nokia 9, разработкой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Galaxy S8 должен был получить экран со встроенным дактилоскопом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика