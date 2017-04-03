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Nokia 9 составит конкуренцию Galaxy S8
04.04.2017 18:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Издание GizmoChina поделилось интересной информацией о новом флагманском смартфоне Nokia 9, разработкой которого занимается финская компания HMD.
Источник утверждает, что новинка получит 5,5-дюймовый OLED-экран, а в качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной – 64 или 128 ГБ. Также гаджет порадует 22-мегапиксельной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, компанию которой составит 12-мегапиксельная камера для селфи.
Из других особенностей упоминаются сканер глаза, водонепроницаемый корпус и аудиотехнология Nokia OZO Audio, которая обеспечит объемное звучание и минимальную задержку звука при трансляции на устройства виртуальной реальности.
В качестве операционной системы выступит Android 7.1.2 Nougat, а питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3800 мАч.
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Издание GizmoChina поделилось интересной информацией о новом флагманском смартфоне Nokia 9, разработкой...
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