Издание GizmoChina поделилось интересной информацией о новом флагманском смартфоне Nokia 9, разработкой которого занимается финская компания HMD.

Источник утверждает, что новинка получит 5,5-дюймовый OLED-экран, а в качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной – 64 или 128 ГБ. Также гаджет порадует 22-мегапиксельной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, компанию которой составит 12-мегапиксельная камера для селфи.





Из других особенностей упоминаются сканер глаза, водонепроницаемый корпус и аудиотехнология Nokia OZO Audio, которая обеспечит объемное звучание и минимальную задержку звука при трансляции на устройства виртуальной реальности.

В качестве операционной системы выступит Android 7.1.2 Nougat, а питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3800 мАч.