В ролевую игру The Legend of Zelda: Breath of The Wild можно будет поиграть на PC. Разработчики эмулятора приставки Nintendo Wii U — CEMU — утверждают, что новая версия позволяет пройти игру от начала до конца с нормальной частотой кадров, сообщает InGame .

В качестве доказательства приводится демонстрация The Legend of Zelda: Breath of the Wild на базе Cemu версии 1.7.4. Игра была запущена на компьютере, оснащенном i7 6700K с частотой 4,3 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой GTX 1070 G1 Gaming.

Публичная версия CEMU 1.7.4 выйдет 9 апреля.

В Breath of the Wild Линку после столетнего сна предстоит выяснить причины упадка королевства Хайрул. Игра предлагает открытый мир беспрецедентного масштаба, для исследования которого имеется разное оружие и снаряжение. Также в игре реализованы новые игровые механики, завязанные на использовании игровой физики. Например, можно останавливать кинетические объекты с помощью стазиса, превращать воду в глыбы льда.