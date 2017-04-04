Военно-промышленный комплекс Китая развивается и изо всех сил старается идти в ногу со временем. Однако эмбарго на поставки оружия, наложенное после подавления акции протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, затрудняет создание новых образцов боевой техники и оборудования.

Китай всеми способами пытался заполучить необходимые технологии, поэтому некоторые образцы вооружений удивительно похожи на американские, пишет журнал The National Interest.

Type 726 Hovercraft

В 1987 году американские войска получили амфибийные катера Landing Craft, Air Cushion, появление которых произвело революцию в десантировании. Эти катера на воздушной подушке могут перевозить за один рейс до 68 тонн груза, т.е. с легкостью берут на борт основной боевой танк M1 Abrams. Причем выгружать солдат и технику LCAC может на необорудованное побережье.



Type 726 Hovercraft. Фото: imgur.com

Китайцы быстро оценили преимущества LCAC и создали собственный клон — Type 726 «Yuyi». Копия, как это часто бывает, получилась хуже оригинала. Хотя внешне американские и китайские катера на воздушной подушке практически идентичны, грузоподъемность клона меньше — около 60 тонн. Впрочем, этого хватает для перевозки одного танка Тип 99.

CQ Rifle

В начале 1960-х годов автоматический вариант винтовки AR-15 был принят на вооружение армии США под обозначением M16. Это оружие также не осталось без внимания китайцев. Фирма NORINCO (China North Industries Corporation) развернула серийное производство CQ, полностью повторяющей устройство AR-15.



CQ Rifle. Фото: wikipedia.org

Незначительные отличия сохранились только внешне: у клона иная форма цевья, пистолетной рукоятки и приклада. Они более грубые и простые.

Сегодня эту винтовку используют элитное полицейское спецподразделение «Снежные леопарды» и подразделения Народной вооруженной милиция Китая.

Dongfeng EQ2050 Mengshi «храбрый солдат»

Харизматичный американец High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle или M998 Humvee в представлении не нуждается.

В 1980-х американская компания AM General пыталась продать Humvee в Китай, но местные военные посчитали броневик слишком громоздким. Свое мнение Пекин поменял после войны в Персидском заливе в 1991 году и закупил несколько хаммеров, которые успешно клонировала корпорация Dongfeng.



Dongfeng EQ2050. Фото: suvcar.ru

Скопировать не удалось только двигатели, поэтому китайцы купили лицензию на производство гражданских моторов у американской компании Cummins, таким образом обойдя эмбарго на поставку военной продукции.

Кстати, такие броневики используются и в белорусской армии, где получили название «Богатырь». Эти машины могут передвигаться со скоростью до 115 км/ч и позволяют монтировать различный спектр вооружения, в том числе 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 и 7,62 мм пулеметы ПКМ.

Клон «Черного ястреба»

Армия США эксплуатирует вертолет UH-60 «Black Hawk» с 1979 года. Этот быстрый бронированный вертолет впервые использовался в бою во время вторжения в Гренаду в 1983 году и с тех пор применялся во всех конфликтах, где была задействована армия США.



Z-20. Фото: fyjs.cn

В распоряжении китайских военных имеется многоцелевой вертолет Z-20, который внешне легко спутать с «Black Hawk». Его происхождение ведется от 24 вертолетов Sikorsky S-70C-2 — «коммерциализированной» версии вертолета UH-60, поставленной в Китай в 80-х. Правда, в отличие от американской версии, ротор китайского вертолета имеет пять лопастей, также у Z-20 несколько изменена конструкция хвоста и кабины.

Эсминцы 052d

Американские эсминцы типа Arleigh Burke представляют собой грозную силу. Они способны защитить авианосные ударные группы от массированных ракетных атак противника, а также обеспечить надежную противовоздушную оборону.

Благодаря оснащению боевой системой «Иджис», эти эсминцы способны вести скоротечный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.



Type 052Ds. Фото: staticflickr.com

Китайские эсминцы 052D построены под заметным влиянием американских Arleigh Burke. Их дальнейшее развитие — корабли 052Ds — снабжены многофункциональным радаром с фазированной антенной решеткой, позволяющей эффективно отслеживать различные цели.

На этих кораблях размещено восемь модулей установки вертикального пуска HHQ-9 китайской разработки на шесть зенитных ракет каждый (всего 48 ракет), что делает противовоздушную оборону основной задачей корабля.

Кроме того, эсминец вооружен противокорабельными ракетами и несет один вертолет, который может использоваться для различных задач. В отличие от других вооружений в рейтинге, эсминец 052D не является прямой копией американского эсминца, но в точности повторяет его концепцию, резюмирует автор рейтинга — военный эксперт Кайл Мизоками.