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Ученые ищут людей, которые за 16 тысяч евро пролежат два месяца в кровати

05.04.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи из Франции набирают 24 волонтеров для самой ленивой работы во Вселенной. Об этом рассказывает Science Alert, заявку можно подать на сайте института.

Ученые ищут людей, которые за 16 тысяч евро пролежат два месяца в кровати
Изображение: dailymotion.com

Кандидатами могут стать здоровые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет без вредных привычек. Им нужно будет пролежать в постели на протяжении 60 дней. Абсолютно вся активность — от приема пищи до мытья — будет выполняться лежа. Верхняя половина тела будет приподнята под углом 6 градусов.

Две недели до основного испытания и две недели после него волонтеры будут проходить различные тесты. В качестве вознаграждения ученые предлагают 16 000 евро.

Этот эксперимент получил название «Коктейль». Его цель — воспроизвести состояние мышц космонавтов, которые находятся в невесомости на МКС. Ученые надеются подобрать коктейль из пищевых добавок, который поможет снизить ущерб от бездействия.

NASA также проводит «лежачие» тесты. В 2014 году доброволец получил 18 тысяч долларов за то, чтобы лежать на протяжении трех месяцев. Все это время он играл в компьютерные игры, размышлял и скучал. По его словам, после ему пришлось приложить усилия, чтобы снова научиться твердо стоять на ногах.

 
 
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Исследователи из Франции набирают 24 волонтеров для самой ленивой работы во Вселенной. Об этом рассказывает Science Alert, заявку можно подать на сайте института.

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