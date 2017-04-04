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Ученые ищут людей, которые за 16 тысяч евро пролежат два месяца в кровати
05.04.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследователи из Франции набирают 24 волонтеров для самой ленивой работы во Вселенной. Об этом рассказывает
Кандидатами могут стать здоровые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет без вредных привычек. Им нужно будет пролежать в постели на протяжении 60 дней. Абсолютно вся активность — от приема пищи до мытья — будет выполняться лежа. Верхняя половина тела будет приподнята под углом 6 градусов.
Две недели до основного испытания и две недели после него волонтеры будут проходить различные тесты. В качестве вознаграждения ученые предлагают 16 000 евро.
Этот эксперимент получил название «Коктейль». Его цель — воспроизвести состояние мышц космонавтов, которые находятся в невесомости на МКС. Ученые надеются подобрать коктейль из пищевых добавок, который поможет снизить ущерб от бездействия.
NASA также проводит «лежачие» тесты. В 2014 году доброволец
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Исследователи из Франции набирают 24 волонтеров для самой ленивой работы во Вселенной. Об этом рассказывает Science Alert, заявку можно подать на сайте института.
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