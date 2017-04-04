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Эксперты назвали смартфон с наилучшим дисплеем
05.04.2017 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Авторы специализированного ресурса DisplayMate
Эксперты проводят лабораторные испытания дисплеев смартфонов, которые выходят на рынок. Свою оценку они называют независимой и объективной.
По итогам исследования, Galaxy S8 получил наивысшие оценки экспертов. У дисплея оказалось самое большое разрешение на рынке — 3K (2960×1440 пикселей). Благодаря соотношению сторон 18,5:9, диагональ экрана удалось увеличить до 5,8 дюймов, не расширяя корпус.
Пиковая яркость дисплея превышает 1000 нит — это максимальное значение среди всех смартфонов, которые тестировали аналитики. Еще один рекорд — контрастность при ярком внешнем освещении, ее максимальное значение составляет 227 единиц.
«Galaxy S8 — первый в новом поколении OLED-смартфонов с „полноэкранным“ дизайном дисплея, — подытожили авторы исследования. — Это самый инновационный и высокопроизводительный дисплей для смартфонов, который мы когда-либо тестировали».
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Авторы специализированного ресурса DisplayMate испытали экран смартфона Samsung Galaxy S8. Гаджет поставил восемь рекордов и получил наивысшую оценку — A+.
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