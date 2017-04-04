Последние в Беларуси 78 противопехотных мин ПФМ-1 были уничтожены 5 апреля на военно-инженерной базе возле Речицы. Теперь наша страна полностью выполнила международные обязательства по утилизации противопехотных мин.



Противопехотная мина ПФМ-1

В «наследство» от СССР в Беларуси осталось около 3,4 миллиона противопехотных мин типа ПФМ-1 и других боеприпасов. Наша страна обязалась их уничтожить после того, как в 2003 году присоединилась к «Оттавской конвенции».

Еще в 2006 году в Беларуси обезвредили почти 300 тысяч противопехотных мин тротилового наполнения, которые подпадали под действие конвенции, — ПМН, ПМН-2, ПОМ-2, ПОМ3−2, ПОМ3−2М. Большую часть уничтожили методом открытой детонации на полигоне.

Однако в стране осталось более трех миллионов ПФМ-1, которые также представляли опасность. Беларусь самостоятельно не могла уничтожить такое количество боеприпасов, поэтому обратилась за помощью к Евросоюзу.

Евросоюз выделил на реализацию проекта 4 миллиона евро. Испанская компания Expal построила в Гомельской области уникальный завод с камерой холодной детонации. Особая технология позволяет безопасно утилизировать боеприпасы с жидким взрывчатым веществом и их отходы.

И вот сегодня, 5 апреля, на заводе Expal под Речицей были уничтожены последние 78 боеприпасов. На торжественной церемонии по этому поводу присутствовали начальник инженерных войск Вооруженных сил полковник Андрей Кураков и глава представительства Евросоюза в Беларуси Андре Викторин.