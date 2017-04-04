Компания Huawei представила в Европе свой новый смартфон «бюджетного» бренда Honor. Впрочем, недорогим назвать смартфон сложно — он стоит 549 евро. Зато за эти деньги вы получаете максимальные характеристики.























Honor 8 Pro заключен в корпус из стекла и металла, 5,7-дюймовый Quad HD дисплей (2560×1440 пикселей), восьмиядерный процессор Kirin 960, 6 ГБ оперативной памяти и большой аккумулятор на 4000 мАч.

Здесь используется система из двух 12-мегапиксельных камер — одной цветной и одной черно-белой. Остальные характеристики включают поддержку двух SIM-карт, сканер отпечатков на задней крышке и поддержку NFC. Работает устройство на Android 7.0 с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

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