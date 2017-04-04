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Проект указа: белорусским программистам разрешат выполнять заказы без регистрации ИП
05.04.2017 16:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Проект президентского указа «О регулировании деятельности физических лиц» предлагает разрешить программистам выполнять заказы без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, пишет
Согласно проекту указа (его
В частности речь идёт о:
В юридической компании Revera dev.by пояснили, что эффект от нововведения заключается в следующем.
Во-первых, это означает добровольный порядок уплаты взносов в ФСЗН.
Уплата взносов в ФСЗН для ИП обязательна (при условии, что он не работает по трудовому договору у белорусского нанимателя). При осуществлении деятельности в качестве физлица появляется выбор: уплачивать взносы или нет и в каком размере (взносы на пенсионное и социальное страхование, взносы на пенсионное страхование, взносы на социальное страхование). В 2016 году минимальный размер отчислений в ФСЗН для ИП составил 989,07 рублей.
Во-вторых, избавляет от необходимости вести учёт и составлять отчётность.
«Для многих необходимость ведения учёта — фактор, который останавливает начать деятельность. Приобретение книг учёта и их ведение, составление налоговых деклараций кажется чем-то сложным и требующим привлечение стороннего бухгалтера, — пояснили в Revera. — В этом смысле деятельность в качестве физлица значительно проще — нужно уведомить налоговый орган о начале деятельности и уплатить сумму единого налога».
В-третьих, при оказании услуг для иностранных заказчиков отпадёт обязательство продавать иностранную валюту, соблюдать сроки внешнеторговых операций, проблемы с первичными учётными документами.
Проект указа «О регулировании деятельности физических лиц» сейчас находится сейчас на стадии доработки и обсуждения. Работать же новое правило начнёт через 3 месяца с момента официального опубликования документа.
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Проект президентского указа «О регулировании деятельности физических лиц» предлагает разрешить программистам выполнять заказы без регистрации в качестве...
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