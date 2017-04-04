Проект президентского указа «О регулировании деятельности физических лиц» предлагает разрешить программистам выполнять заказы без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, пишет Dev.by .



Фото: gotominsk.wargaming.com

Согласно проекту указа (его текст — в формате MS Word), нововведение затронет не всех белорусских программистов-ипэшников, а лишь тех, кто предоставляет услуги для физлиц. Кроме того, оказываемые «в домашних условиях либо с выездом к потребителю» услуги не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.

В частности речь идёт о:

компьютерном программировании,

консультационных и другие сопутствующих услугах,

деятельности в области информационного обслуживания,

ремонте, техобслуживании офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования,

обучении работе на ПК.

В юридической компании Revera dev.by пояснили, что эффект от нововведения заключается в следующем.

Во-первых, это означает добровольный порядок уплаты взносов в ФСЗН.

Уплата взносов в ФСЗН для ИП обязательна (при условии, что он не работает по трудовому договору у белорусского нанимателя). При осуществлении деятельности в качестве физлица появляется выбор: уплачивать взносы или нет и в каком размере (взносы на пенсионное и социальное страхование, взносы на пенсионное страхование, взносы на социальное страхование). В 2016 году минимальный размер отчислений в ФСЗН для ИП составил 989,07 рублей.

Во-вторых, избавляет от необходимости вести учёт и составлять отчётность.

«Для многих необходимость ведения учёта — фактор, который останавливает начать деятельность. Приобретение книг учёта и их ведение, составление налоговых деклараций кажется чем-то сложным и требующим привлечение стороннего бухгалтера, — пояснили в Revera. — В этом смысле деятельность в качестве физлица значительно проще — нужно уведомить налоговый орган о начале деятельности и уплатить сумму единого налога».

В-третьих, при оказании услуг для иностранных заказчиков отпадёт обязательство продавать иностранную валюту, соблюдать сроки внешнеторговых операций, проблемы с первичными учётными документами.

Проект указа «О регулировании деятельности физических лиц» сейчас находится сейчас на стадии доработки и обсуждения. Работать же новое правило начнёт через 3 месяца с момента официального опубликования документа.