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Грандиозный финал Cassini: как космический аппарат станет частью Сатурна

05.04.2017 17:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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NASA выпустило короткий фильм «Грандиозный финал „Кассини“», в котором рассказывается о последних месяцах жизни космического аппарата, передает «Медуза».

Грандиозный финал Cassini: как космический аппарат станет частью Сатурна
Изображение: NASA Jet Propulsion Laboratory / meduza.io

26 апреля Cassini, у которого уже заканчивается топливо, начнет финальный маневр — он пролетит между поверхностью Сатурна и его кольцами 22 раза.

15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней. Cassini будет до последнего передавать данные на Землю.

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Проект Alpha Centauri подготовил русскую озвучку этого фильма.

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Зонд «Кассини» запустили в 1997 году, на орбиту Сатурна он вышел в 2004 году. Запуск стал совместным проектом NASA, Европейского и Итальянского космических агентств. В 2010 году было объявлено, что аппарат продолжит свою работу на орбите Сатурна до 2017 года — миссия получила название Solstice.

 
 
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NASA выпустило короткий фильм «Грандиозный финал „Кассини“», в котором рассказывается о последних месяцах жизни космического аппарата, передает «Медуза».

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