Компания Apple заявила, что будущие компьютеры Mac Pro получат модульную конструкцию. Это означает, что пользователи смогут подбирать конфигурацию под себя. Например, выбирать процессор, видеокарту и объем памяти при покупке. Самостоятельно заменить компоненты, скорее всего, не получится.

Существующие Mac Pro представляют собой цилиндрические компьютеры для профессионалов, которые имеют неизменную конфигурацию и доступны только в двух вариантах.





Кроме того, компания вернется к производству собственных мониторов, которые можно будет подключить к компьютерам Mac Pro. При этом уже сейчас компания позиционирует таковые в качестве решений для профессионалов, что указывает на наличие каких-то эксклюзивных особенностей.

Также сообщается, что ни одна из профессиональных новинок Apple не получит сенсорного экрана.