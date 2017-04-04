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Будущие компьютеры Mac Pro будут доступны в нескольких конфигурациях

05.04.2017 15:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple заявила, что будущие компьютеры Mac Pro получат модульную конструкцию. Это означает, что пользователи смогут подбирать конфигурацию под себя. Например, выбирать процессор, видеокарту и объем памяти при покупке. Самостоятельно заменить компоненты, скорее всего, не получится.

Существующие Mac Pro представляют собой цилиндрические компьютеры для профессионалов, которые имеют неизменную конфигурацию и доступны только в двух вариантах.

Будущие компьютеры Mac Pro будут доступны в нескольких конфигурациях

Кроме того, компания вернется к производству собственных мониторов, которые можно будет подключить к компьютерам Mac Pro. При этом уже сейчас компания позиционирует таковые в качестве решений для профессионалов, что указывает на наличие каких-то эксклюзивных особенностей.

Также сообщается, что ни одна из профессиональных новинок Apple не получит сенсорного экрана.

 
 
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Компания Apple заявила, что будущие компьютеры Mac Pro получат модульную конструкцию. Это означает, что...

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