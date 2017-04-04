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Смартфон Huawei Honor 8 Pro с двойной камерой стоит 549 евро

05.04.2017 15:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei официально представила смартфон Honor 8 Pro, оснащенный двойной камерой.

Новинка располагает 5,7-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 960 с графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена двумя 12-мегапиксельными модулями с апертурой f/2.2, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная дополнительная камера.

Смартфон Huawei Honor 8 Pro с двойной камерой стоит 549 евро

Также аппарат оснащен сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне, портом USB Type-C и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0.

Смартфон Huawei Honor 8 Pro с двойной камерой стоит 549 евро

Смартфон Huawei Honor 8 Pro поступит в продажу 20 апреля по цене 549 евро.

 
 
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