Компания Xiaomi представила планшет Mi Pad 3. Он имеет характеристики выше средних и стоит всего $220.

Новинка получила 7,9-дюймовый экран с разрешением 2048 x 1536 пикселей и шестиядерный процессор MediaTek MT8176 с тактовой частотой 2,1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Также имеется 13-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная.





Еще гаджет располагает адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, портом USB Type-C и аккумуляторной батареей емкостью 6600 мАч, которой хватает на 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.

В Китае планшет Xiaomi Mi Pad 3 можно будет купить уже 5 апреля.