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Недорогой планшет Xiaomi Mi Pad 3 оснащен 2K-экраном и 4 ГБ ОЗУ

05.04.2017 15:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi представила планшет Mi Pad 3. Он имеет характеристики выше средних и стоит всего $220.

Новинка получила 7,9-дюймовый экран с разрешением 2048 x 1536 пикселей и шестиядерный процессор MediaTek MT8176 с тактовой частотой 2,1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Также имеется 13-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная.

Недорогой планшет Xiaomi Mi Pad 3 оснащен 2K-экраном и 4 ГБ ОЗУ

Еще гаджет располагает адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, портом USB Type-C и аккумуляторной батареей емкостью 6600 мАч, которой хватает на 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.

В Китае планшет Xiaomi Mi Pad 3 можно будет купить уже 5 апреля.

 
 
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Компания Xiaomi представила планшет Mi Pad 3. Он имеет характеристики выше средних и стоит всего $220. Новинка...

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