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iPhone 8 получит корпус из металлического стекла
05.04.2017 16:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Apple запатентовала новый материал для покрытия поверхности своих будущих смартфонов. Он получил название «жидкий металл» и представляет собой металлическое стекло.
Речь идет о металлическом сплаве без кристаллической структуры. Технология изготовления аморфных металлов была открыта еще в 50-х годах прошлого века. Однако их сложно проектировать и использовать в качестве материалов покрытия. В Apple решили эту проблему посредством добавления небольшого количества легирующих элементов, что позволило сделать новый прочный и пластичный материал для смартфонов.
Не исключено, что первым смартфоном с корпусом из металлического стекла станет iPhone 8. Новый материал позволит реализовать поддержку беспроводной зарядки и обеспечит более высокую прочность устройства по сравнению со стеклянными аналогами.
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Компания Apple запатентовала новый материал для покрытия поверхности своих будущих смартфонов. Он...
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