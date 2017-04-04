Компания Apple запатентовала новый материал для покрытия поверхности своих будущих смартфонов. Он получил название «жидкий металл» и представляет собой металлическое стекло.

Речь идет о металлическом сплаве без кристаллической структуры. Технология изготовления аморфных металлов была открыта еще в 50-х годах прошлого века. Однако их сложно проектировать и использовать в качестве материалов покрытия. В Apple решили эту проблему посредством добавления небольшого количества легирующих элементов, что позволило сделать новый прочный и пластичный материал для смартфонов.





Не исключено, что первым смартфоном с корпусом из металлического стекла станет iPhone 8. Новый материал позволит реализовать поддержку беспроводной зарядки и обеспечит более высокую прочность устройства по сравнению со стеклянными аналогами.