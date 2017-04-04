Презентация новой приставки Xbox Scorpio состоится 6 апреля в 16:00 по Москве. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Журналисты из Digital Foundry уже готовят большой материал, который содержит технический анализ устройства, сообщает InGame .

Ранее сообщалось, что для презентации Xbox Scorpio будут использованы Red Dead Redemption 2, Forza Motorsport 7, Crackdown 3 и другие игры.





Microsoft называет Project Scorpio самой мощной консолью в истории игровой индустрии. Она получила графический процессор с производительностью в 6 терафлопс, обеспечивающий поддержку разрешения 4К в играх и высококачественную графику в устройствах виртуальной реальности. При этом новая приставка полностью совместима со всеми играми и аксессуарами для оригинального Xbox One.

В продажу она поступит в конце 2017 года.