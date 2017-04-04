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Xbox Scorpio анонсируют 6 апреля

05.04.2017 16:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новой приставки Xbox Scorpio состоится 6 апреля в 16:00 по Москве. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Журналисты из Digital Foundry уже готовят большой материал, который содержит технический анализ устройства, сообщает InGame.

Ранее сообщалось, что для презентации Xbox Scorpio будут использованы Red Dead Redemption 2, Forza Motorsport 7, Crackdown 3 и другие игры.

Xbox Scorpio анонсируют 6 апреля

Microsoft называет Project Scorpio самой мощной консолью в истории игровой индустрии. Она получила графический процессор с производительностью в 6 терафлопс, обеспечивающий поддержку разрешения 4К в играх и высококачественную графику в устройствах виртуальной реальности. При этом новая приставка полностью совместима со всеми играми и аксессуарами для оригинального Xbox One.

В продажу она поступит в конце 2017 года.

 
 
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Презентация новой приставки Xbox Scorpio состоится 6 апреля в 16:00 по Москве. Об этом сообщает издание Eurogamer....

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