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Mass Effect: Andromeda взломали за 10 дней
05.04.2017 16:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компьютерная версия Mass Effect: Andromeda была взломана спустя 10 дней после релиза. Оградить игру от пиратов должна была усовершенствованная защита Denuvo, которая с зимы прошлого года начала трещать по швам, сообщает
Напомним, что на взлом ужастика Resident Evil 7 у пиратов ушло пять дней. После этого создатели технологии пообещал выпустить новую версию, в которой будут закрыты все известные лазейки.
В конце 2015 года пиратская группа 3DM объявляла о взломе Denuvо, а затем взяла отпуск длиной в один год, чтобы посмотреть, как будет развиваться игровой рынок персональных компьютеров без пиратства.
Создатели Denuvo зарабатывают с каждой проданной копии игры, в которой используется данная защит. По слухам, с проектов тираж которых превышает 500 тысяч копий лицензионные отчисления составляют минимум 100 тысяч евро.
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Компьютерная версия Mass Effect: Andromeda была взломана спустя 10 дней после релиза. Оградить игру от пиратов...
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