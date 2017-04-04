Компьютерная версия Mass Effect: Andromeda была взломана спустя 10 дней после релиза. Оградить игру от пиратов должна была усовершенствованная защита Denuvo, которая с зимы прошлого года начала трещать по швам, сообщает InGame .

Напомним, что на взлом ужастика Resident Evil 7 у пиратов ушло пять дней. После этого создатели технологии пообещал выпустить новую версию, в которой будут закрыты все известные лазейки.





В конце 2015 года пиратская группа 3DM объявляла о взломе Denuvо, а затем взяла отпуск длиной в один год, чтобы посмотреть, как будет развиваться игровой рынок персональных компьютеров без пиратства.

Создатели Denuvo зарабатывают с каждой проданной копии игры, в которой используется данная защит. По слухам, с проектов тираж которых превышает 500 тысяч копий лицензионные отчисления составляют минимум 100 тысяч евро.