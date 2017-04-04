Мобильный оператор velcom составил рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных деревень Беларуси. В тройке лидеров – населенные пункты Витебской области.

Самой «общительной» в Беларуси оказалась деревня Сиротино в Шумилинском районе. В среднем здесь разговаривают по телефону 918 минут (или 15 часов) в месяц. Следом идут еще два населенных пункта Витебской области – так, жители Лесниково в Сенненском районе проговаривают 680 минут в месяц, а в деревне Зачерня в Лиозненском районе – 607 минут. Любят пообщаться и в деревне Мошевое в Костюковичском районе (Могилевская область), где проговаривают в среднем 487 минут в месяц. Замыкает пятерку поселок Мокраны в Малоритском районе (Брестский регион) с 449 минутами на абонента.

В рейтинге интернет-активных также лидируют деревни Витебской области. Возглавили список Волковичи в Толочинском районе, где на каждого абонента приходится свыше 31 ГБ дата-трафика. Второе место заняла деревня Болкалы в Шарковщинском районе, где используют по 18 ГБ мобильного интернета. Много трафика (по 15,5 ГБ) потребляют и в деревне Загорянки, что в Круглянском районе (Могилевская область). За ней следуют Стрижево в Бешенковичском районе с 13 ГБ на абонента, а на пятом месте оказалась Яськовщина в Лиозненском районе, где расходуют по 8 ГБ (обе – в Витебском регионе). Такие высокие объемы потребления интернет-трафика на одного абонента характерны для пользователей интерактивного телевидения voka от velcom, которое набирает популярность по всей стране. При этом для абонентов velcom трафик, который расходуется во время просмотра ТВ и фильмов в рамках услуги, является бесплатным.





В целом мобильной связью стали активнее пользоваться в белорусских деревнях с запуском «нового 3G». При этом структура потребления трафика изменилась: если в начале 2016 года через 3G-сеть проходило 30% звонков, то сейчас – более половины. Порядка 97% дата-трафика также приходится на сеть третьего поколения.

Напомним, за год velcom запустил по всей Беларуси более 3,2 тысячи базовых станций стандарта UMTS-900. Сейчас 3G-связь охватывает 94% территории страны, на которой проживает 99% населения. Скоростной интернет и звонки в формате HD-Voice теперь доступны не только в городах, но и в сельской местности, в том числе в деревнях и на хуторах.