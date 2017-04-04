﻿ velcom представил рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных деревень Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom представил рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных деревень Беларуси

05.04.2017 17:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
velcom представил рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных деревень Беларуси

Мобильный оператор velcom составил рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных деревень Беларуси. В тройке лидеров – населенные пункты Витебской области.

Самой «общительной» в Беларуси оказалась деревня Сиротино в Шумилинском районе. В среднем здесь разговаривают по телефону 918 минут (или 15 часов) в месяц. Следом идут еще два населенных пункта Витебской области – так, жители Лесниково в Сенненском районе проговаривают 680 минут в месяц, а в деревне Зачерня в Лиозненском районе – 607 минут. Любят пообщаться и в деревне Мошевое в Костюковичском районе (Могилевская область), где проговаривают в среднем 487 минут в месяц. Замыкает пятерку поселок Мокраны в Малоритском районе (Брестский регион) с 449 минутами на абонента.

В рейтинге интернет-активных также лидируют деревни Витебской области. Возглавили список Волковичи в Толочинском районе, где на каждого абонента приходится свыше 31 ГБ дата-трафика. Второе место заняла деревня Болкалы в Шарковщинском районе, где используют по 18 ГБ мобильного интернета. Много трафика (по 15,5 ГБ) потребляют и в деревне Загорянки, что в Круглянском районе (Могилевская область). За ней следуют Стрижево в Бешенковичском районе с 13 ГБ на абонента, а на пятом месте оказалась Яськовщина в Лиозненском районе, где расходуют по 8 ГБ (обе – в Витебском регионе). Такие высокие объемы потребления интернет-трафика на одного абонента характерны для пользователей интерактивного телевидения voka от velcom, которое набирает популярность по всей стране. При этом для абонентов velcom трафик, который расходуется во время просмотра ТВ и фильмов в рамках услуги, является бесплатным.

velcom представил рейтинг самых «разговорчивых» и интернет-активных деревень Беларуси

В целом мобильной связью стали активнее пользоваться в белорусских деревнях с запуском «нового 3G». При этом структура потребления трафика изменилась: если в начале 2016 года через 3G-сеть проходило 30% звонков, то сейчас – более половины. Порядка 97% дата-трафика также приходится на сеть третьего поколения.

Напомним, за год velcom запустил по всей Беларуси более 3,2 тысячи базовых станций стандарта UMTS-900. Сейчас 3G-связь охватывает 94% территории страны, на которой проживает 99% населения. Скоростной интернет и звонки в формате HD-Voice теперь доступны не только в городах, но и в сельской местности, в том числе в деревнях и на хуторах.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор velcom составил рейтинг самых «разговорчивых» и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
МТС предлагает абонентам «ULTRA» 20 ГБ интернета и 2000 минут во все сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика