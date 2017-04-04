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МТС предлагает абонентам «ULTRA» 20 ГБ интернета и 2000 минут во все сети
05.04.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Абонентам тарифного плана «ULTRA» стала доступна возможность получать в два раза больше голосового и интернет-трафика, чем обычно, всего за 10 копеек сверх абонплаты.
По умолчанию пользователям тарифа «ULTRA» ежемесячно предоставляется 1 000 минут во все сети, включая 100 минут на международные вызовы, 10 ГБ мобильного интернета и 1 000 SMS. Абонентам, активировавшим новую опцию «Ultra XL», помимо такого же количества текстовых сообщений начисляется двойной объем голосового и интернет-трафика: 2 000 минут и 20 ГБ.
Плата за удвоение пакетов минут и интернета составляет 0,1 руб. в месяц, что делает дополнительный трафик более выгодным.
Услуга «Ultra XL» доступна всем абонентам тарифного плана «ULTRA». Подключить ее можно с помощью USSD-запроса *401#, приложения «Мой МТС» и интернет-помощника, а также обратившись в любой салон или колл-центр МТС. Чтобы получать дополнительный трафик каждый месяц, опцию достаточно активировать один раз – ее действие продляется автоматически до момента отключения.
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Абонентам тарифного плана «ULTRA» стала доступна возможность получать в два раза...
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