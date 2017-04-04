﻿ МТС предлагает абонентам «ULTRA» 20 ГБ интернета и 2000 минут во все сети. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС предлагает абонентам «ULTRA» 20 ГБ интернета и 2000 минут во все сети

05.04.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
МТС предлагает абонентам «ULTRA» 20 ГБ интернета и 2000 минут во все сети

Абонентам тарифного плана «ULTRA» стала доступна возможность получать в два раза больше голосового и интернет-трафика, чем обычно, всего за 10 копеек сверх абонплаты.

По умолчанию пользователям тарифа «ULTRA» ежемесячно предоставляется 1 000 минут во все сети, включая 100 минут на международные вызовы, 10 ГБ мобильного интернета и 1 000 SMS. Абонентам, активировавшим новую опцию «Ultra XL», помимо такого же количества текстовых сообщений начисляется двойной объем голосового и интернет-трафика: 2 000 минут и 20 ГБ.

Плата за удвоение пакетов минут и интернета составляет 0,1 руб. в месяц, что делает дополнительный трафик более выгодным.

МТС предлагает абонентам «ULTRA» 20 ГБ интернета и 2000 минут во все сети

Услуга «Ultra XL» доступна всем абонентам тарифного плана «ULTRA». Подключить ее можно с помощью USSD-запроса *401#, приложения «Мой МТС» и интернет-помощника, а также обратившись в любой салон или колл-центр МТС. Чтобы получать дополнительный трафик каждый месяц, опцию достаточно активировать один раз – ее действие продляется автоматически до момента отключения.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абонентам тарифного плана «ULTRA» стала доступна возможность получать в два раза...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xbox Scorpio анонсируют 6 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика