Последние в Беларуси 78 противопехотных мин ПФМ-1 были уничтожены 5 апреля на военно-инженерной базе возле Речицы. В этом материале мы расскажем, чем так опасны эти боеприпасы, и почему для их подрыва пришлось попросить помощи у Евросоюза.





«Убийца детей»

Минирование ПФМ-1 производится исключительно дистанционно: кассеты с минами отстреливаются с помощью специальных устройств с земли или с воздуха. Например, для РСЗО «Ураган» разработана ракета 9М27К3, головная часть которой начинена противопехотными минами ПФМ (ПФМ-1С). Эллипс рассеивания мин одного залпа из 16 снарядов имеет площадь 150 гектаров.



В руках Андрея Куракова учебная кассета с минами ПФМ-1, предназначенная для запуска со станка

ПФМ-1 становятся в боевое положение уже спустя 1−10 минут после касания поверхности. Начальник инженерных войск полковник Андрей Кураков рассказал, что обезвредить такие мины довольно сложно, а модификацию ПФМ-1С, снабженную механизмом самоликвидации, — практически невозможно.

«Когда взорвется такая мина, саперу трудно предположить, — отметил полковник Кураков. — Все зависит от температуры окружающей среды и количества времени, прошедшего с момента, когда эта мина встала на боевой взвод».



Фото: Guns.ru

Такие мины широко применялись Советской армией в Афганистане, где снискали дурную славу у местного населения. Необычная форма и корпус из полиэтилена привлекали детей, которые воспринимали мину как игрушку и получали серьезные увечья или погибали.

Поэтому афганцы считали, что ПФМ-1 была специально спроектирована, чтобы привлекать детей. Хотя на самом деле форма мины была обусловлена аэродинамикой.

«Негуманное оружие»

Полковник Андрей Кураков рассказал, почему за ПФМ-1 закрепилось название «негуманного оружия».

— Эта мина не убивает, для этого ее заряд слишком мал. Он лишь наносит увечья, делая бойца инвалидом, которому после подрыва на ПФМ-1 ампутируют стопу или голень. Искалеченному солдату требуется длительное лечение.



Сувенир из учебной мины ПФМ-1

ПФМ-1 была скопирована советскими инженерами с американской мины BLU-43/B Dragontooth, которую Пентагон применял во Вьетнаме. С тех пор такие мины разошлись по миру и принесли немало бед.

Присутствующая на церемонии глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин назвала день уничтожения последней партии противопехотных мин прекрасным, отметив, что для нее это важно.



Уничтожение последней партии мин. Подрыв производится только из мастерской подготовки зарядов при помощи специального ключа безопасности. Помещение абсолютно безопасно

«Каждый раз, когда уничтожают противопехотные мины, — это прекрасно. Евросоюз заинтересован в уничтожении таких мин, поэтому для нас это очень важный проект», — сказала она.

К сожалению, Конвенцию о запрете противопехотных мин до сих пор не подписали США, Россия, Китай и ряд других стран.

Почему нельзя просто подорвать?

Мины типа ПФМ-1, снабженные токсичной жидкой взрывчаткой, представляют большую опасность для здоровья в случае ликвидации их обычным подрывом и могут нанести серьезный вред людям и экологии.





— При подрыве ПФМ-1 выделяются отравляющие вещества — фураны, диоксины и синильная кислота, — рассказал полковник Андрей Кураков. — Они могут нанести непоправимый вред здоровью, поэтому для утилизации таких мин необходимо специальное оборудование.

Добавим, что синильная кислота смертельно опасна для человека, ее применяли в США для казни заключенных. Летальный исход наступал спустя 5−15 минут.

Например, при попытке ликвидации таких мин методом открытого подрыва в Украине военнослужащие получили стойкие психические расстройства и были уволены с военной службы по состоянию здоровья.



Специальный защитный костюм для работников завода

Присоединившаяся в сентябре 2003 года к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, также известной как Оттавский договор, Беларусь обязалась уничтожить весь смертоносный арсенал мин — почти 3,4 млн штук.





Большая опасность заключается в том, что по истечении 10-летнего срока хранения отличающееся повышенной токсичностью и агрессивностью жидкое взрывчатое вещество ВС-6Д при недостаточной герметизации может проникнуть к деталям взрывателя. Это может привести к детонации мин в кассете.





Евросоюз, уделяющий большое внимание проблеме противопехотных мин, выделил на уничтожение запасов ПФМ-1 3,9 миллиона евро. На эти деньги в Испании фирмой Expal было построено специальное мобильное предприятие, которое позже было перевезено в Беларусь и размещено на территории 4970-й базы инженерных боеприпасов.

Менеджер проекта Expal Хавьер Гонсалес рассказал, что все процессы максимально безопасны для персонала базы. Уничтожение мин производится в специальной камере, на постройку которой ушло 100 тонн стали. Для увеличения сопротивления ударной волне и давления камера засыпана 136 тоннами песка.

Они вернутся к мирной жизни

После уничтожения последней партии мобильное предприятие фирмы Expal будет демонтировано и перевезено (куда именно - не уточнялось). На вопрос журналистов о будущем его работников Хавьер Гонсалес рассказал, что они вернутся к мирной жизни.



Г-н Хавьер Гонсалес, менеджер проекта Expal

Полковник Андрей Кураков заметил, что весь персонал станции утилизации — 17 человек — получил редкие, востребованные профессии, которые в том числе пригодятся в концерне «Белнефтехим».

А вот сам завод Беларуси, по словам военного специалиста, не нужен.

— Завод был спроектирован специально для утилизации мин типа ПФМ-1, которых у нас больше не осталось. На территории Беларуси такое оружие также никогда не применялось, поэтому необходимости в таком предприятии у нас нет.

Остальные типы боеприпасов белорусские военные уничтожают самостоятельно. Начальник инженерных войск отметил, что в Беларуси ежегодно ликвидируется 20 тыс. тонн боеприпасов.





Также Андрей Кураков заверил, что ликвидация мин ПФМ-1 не нанесет никакого ущерба обороноспособности страны.

— Срок хранения этих мин давно истек, потому они не соответствовали требованиям безопасности при обращении с ними.