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"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"

06.04.2017 11:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Последние в Беларуси 78 противопехотных мин ПФМ-1 были уничтожены 5 апреля на военно-инженерной базе возле Речицы. В этом материале мы расскажем, чем так опасны эти боеприпасы, и почему для их подрыва пришлось попросить помощи у Евросоюза.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"

«Убийца детей»

Минирование ПФМ-1 производится исключительно дистанционно: кассеты с минами отстреливаются с помощью специальных устройств с земли или с воздуха. Например, для РСЗО «Ураган» разработана ракета 9М27К3, головная часть которой начинена противопехотными минами ПФМ (ПФМ-1С). Эллипс рассеивания мин одного залпа из 16 снарядов имеет площадь 150 гектаров.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"
В руках Андрея Куракова учебная кассета с минами ПФМ-1, предназначенная для запуска со станка

ПФМ-1 становятся в боевое положение уже спустя 1−10 минут после касания поверхности. Начальник инженерных войск полковник Андрей Кураков рассказал, что обезвредить такие мины довольно сложно, а модификацию ПФМ-1С, снабженную механизмом самоликвидации, — практически невозможно.

«Когда взорвется такая мина, саперу трудно предположить, — отметил полковник Кураков. — Все зависит от температуры окружающей среды и количества времени, прошедшего с момента, когда эта мина встала на боевой взвод».

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"
Фото: Guns.ru

Такие мины широко применялись Советской армией в Афганистане, где снискали дурную славу у местного населения. Необычная форма и корпус из полиэтилена привлекали детей, которые воспринимали мину как игрушку и получали серьезные увечья или погибали.

Поэтому афганцы считали, что ПФМ-1 была специально спроектирована, чтобы привлекать детей. Хотя на самом деле форма мины была обусловлена аэродинамикой.

«Негуманное оружие»

Полковник Андрей Кураков рассказал, почему за ПФМ-1 закрепилось название «негуманного оружия».

— Эта мина не убивает, для этого ее заряд слишком мал. Он лишь наносит увечья, делая бойца инвалидом, которому после подрыва на ПФМ-1 ампутируют стопу или голень. Искалеченному солдату требуется длительное лечение.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"
Сувенир из учебной мины ПФМ-1

ПФМ-1 была скопирована советскими инженерами с американской мины BLU-43/B Dragontooth, которую Пентагон применял во Вьетнаме. С тех пор такие мины разошлись по миру и принесли немало бед.

Присутствующая на церемонии глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин назвала день уничтожения последней партии противопехотных мин прекрасным, отметив, что для нее это важно.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"
Уничтожение последней партии мин. Подрыв производится только из мастерской подготовки зарядов при помощи специального ключа безопасности. Помещение абсолютно безопасно

«Каждый раз, когда уничтожают противопехотные мины, — это прекрасно. Евросоюз заинтересован в уничтожении таких мин, поэтому для нас это очень важный проект», — сказала она.

К сожалению, Конвенцию о запрете противопехотных мин до сих пор не подписали США, Россия, Китай и ряд других стран.

Почему нельзя просто подорвать?

Мины типа ПФМ-1, снабженные токсичной жидкой взрывчаткой, представляют большую опасность для здоровья в случае ликвидации их обычным подрывом и могут нанести серьезный вред людям и экологии.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"

— При подрыве ПФМ-1 выделяются отравляющие вещества — фураны, диоксины и синильная кислота, — рассказал полковник Андрей Кураков. — Они могут нанести непоправимый вред здоровью, поэтому для утилизации таких мин необходимо специальное оборудование.

Добавим, что синильная кислота смертельно опасна для человека, ее применяли в США для казни заключенных. Летальный исход наступал спустя 5−15 минут.

Например, при попытке ликвидации таких мин методом открытого подрыва в Украине военнослужащие получили стойкие психические расстройства и были уволены с военной службы по состоянию здоровья.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"
Специальный защитный костюм для работников завода

Присоединившаяся в сентябре 2003 года к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, также известной как Оттавский договор, Беларусь обязалась уничтожить весь смертоносный арсенал мин — почти 3,4 млн штук.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"

Большая опасность заключается в том, что по истечении 10-летнего срока хранения отличающееся повышенной токсичностью и агрессивностью жидкое взрывчатое вещество ВС-6Д при недостаточной герметизации может проникнуть к деталям взрывателя. Это может привести к детонации мин в кассете.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"

Евросоюз, уделяющий большое внимание проблеме противопехотных мин, выделил на уничтожение запасов ПФМ-1 3,9 миллиона евро. На эти деньги в Испании фирмой Expal было построено специальное мобильное предприятие, которое позже было перевезено в Беларусь и размещено на территории 4970-й базы инженерных боеприпасов.

Менеджер проекта Expal Хавьер Гонсалес рассказал, что все процессы максимально безопасны для персонала базы. Уничтожение мин производится в специальной камере, на постройку которой ушло 100 тонн стали. Для увеличения сопротивления ударной волне и давления камера засыпана 136 тоннами песка.

Они вернутся к мирной жизни

После уничтожения последней партии мобильное предприятие фирмы Expal будет демонтировано и перевезено (куда именно - не уточнялось). На вопрос журналистов о будущем его работников Хавьер Гонсалес рассказал, что они вернутся к мирной жизни.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"
Г-н Хавьер Гонсалес, менеджер проекта Expal

Полковник Андрей Кураков заметил, что весь персонал станции утилизации — 17 человек — получил редкие, востребованные профессии, которые в том числе пригодятся в концерне «Белнефтехим».

А вот сам завод Беларуси, по словам военного специалиста, не нужен.

— Завод был спроектирован специально для утилизации мин типа ПФМ-1, которых у нас больше не осталось. На территории Беларуси такое оружие также никогда не применялось, поэтому необходимости в таком предприятии у нас нет.

Остальные типы боеприпасов белорусские военные уничтожают самостоятельно. Начальник инженерных войск отметил, что в Беларуси ежегодно ликвидируется 20 тыс. тонн боеприпасов.

"Не убивает, а калечит": как в Беларуси уничтожили последнее "негуманное оружие"

Также Андрей Кураков заверил, что ликвидация мин ПФМ-1 не нанесет никакого ущерба обороноспособности страны.

— Срок хранения этих мин давно истек, потому они не соответствовали требованиям безопасности при обращении с ними.

 
 
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Последние в Беларуси 78 противопехотных мин ПФМ-1 были уничтожены 5 апреля на военно-инженерной базе возле Речицы. В этом материале мы расскажем, чем так опасны эти...

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