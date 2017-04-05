|
Картинка дня: в Австралии заметили фиолетовую молнию
06.04.2017 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Австралийский фотограф Джефф Майлз (Jeff Miles)
Фотограф рассказал, что сделал снимки неподалеку от городка Пилбара в Западной Австралии. За одну ночь ему удалось увидеть 6 джетов.
Считается, что джеты — это электрические разряды холодной плазмы. Обычно они бьют на высоте 40 — 50 километров и имеют синий оттенок.
Вспышки в околоземном космическом пространстве крайне плохо изучены. Известно, что они появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они могут достигать до 60 км в длину и до 100 км в диаметре, при этом длятся менее 100 миллисекунд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийский фотограф Джефф Майлз (Jeff Miles) снял редкое атмосферное явление — синий джет, или «ионосферную молнию». Они встречаются намного выше, чем обычные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии