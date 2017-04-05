Минобороны России планирует в 2018 году модернизировать фронтовые бомбардировщики Су-24, сообщает польский военный портал defence24.pl. Это касается самолетов, выпущенных по двум контрактам — от 2008 года (32 единицы) и 2012 года (92 единицы).



Фото: cdn.tvc.ru

Необходимость модернизации, по сведениям издания, связана с критикой эксплуатации Су-34 в Сирии. Еще в 2012 году в докладе российского военного ведомства говорилось, что у 16 самолетов обнаружены дефекты в системе навигации и радаре.

Обнаруженные недостатки касались не только программного обеспечения. Из-за плохо организованного процесса сборки строевые пилоты и обслуживающий персонал получали самолеты с различными дефектами сборки.

Никто не знал, как много неисправностей кроется в том или ином самолете и какая система откажет. Типичными дефектами были плохая пайка схем электронных компонентов, некачественная сборка узлов и деталей, а также отсутствие работающего функционального технического контроля.

Ссылаясь на газету «Известия», польский портал пишет, что подготовка техников российских ВКС находится на очень низком уровне, они просто не понимают, как работает та или иная бортовая система, не знают, как правильно программировать устройство.

Также портал отмечает, что Россия продвигает Су-34 на экспорт и есть немало стран, которые заинтересованы в этих самолетах. При этом потенциальные заказчики хотят оснастить свои Су-34 западным оборудованием, но из-за санкций сделать это практически невозможно.