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у новейшего российского бомбардировщика Су-34 обнаружились дефекты
06.04.2017 13:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минобороны России планирует в 2018 году модернизировать фронтовые бомбардировщики Су-24,
Необходимость модернизации, по сведениям издания, связана с критикой эксплуатации Су-34 в Сирии. Еще в 2012 году в докладе российского военного ведомства говорилось, что у 16 самолетов обнаружены дефекты в системе навигации и радаре.
Обнаруженные недостатки касались не только программного обеспечения. Из-за плохо организованного процесса сборки строевые пилоты и обслуживающий персонал получали самолеты с различными дефектами сборки.
Никто не знал, как много неисправностей кроется в том или ином самолете и какая система откажет. Типичными дефектами были плохая пайка схем электронных компонентов, некачественная сборка узлов и деталей, а также отсутствие работающего функционального технического контроля.
Ссылаясь на
Также портал отмечает, что Россия продвигает Су-34 на экспорт и есть немало стран, которые заинтересованы в этих самолетах. При этом потенциальные заказчики хотят оснастить свои Су-34 западным оборудованием, но из-за санкций сделать это практически невозможно.
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Минобороны России планирует в 2018 году модернизировать фронтовые бомбардировщики Су-24, сообщает польский военный портал defence24.pl. Это касается самолетов,...
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