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Windows 10 Creators уже доступна для загрузки

06.04.2017 10:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Операционная система Windows 10 Creators стала доступна для загрузки и установки через приложение Windows Update Assistant, которое сканирует аппаратное и программное обеспечение на совместимость с новой системой.

Приложение Windows Update Assistant доступно для бесплатной загрузки на сайте Microsoft. Остальные получат новую систему автоматически 11 апреля через Центр обновления Windows.

Windows 10 Creators уже доступна для загрузки

Windows 10 Creators предлагает новые творческие инструменты для работы с технологиями 3D и смешанной реальности. Например, новый графический редактор Paint 3D позволяет с легкостью создавать 3D-объекты, менять цвета, добавлять текстуры, преобразовывать 2D-объекты в 3D.

Кроме этого, обновление включает новые функции для браузера Edge, дополнительные возможности по управлению безопасностью и конфиденциальностью, а также несколько нововведений для игроков. Среди них сервис игровых трансляций Beam и «Игровой режим», который призван повысить производительность в некоторых играх на 2-5%.

 
 
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